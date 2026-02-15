Ισοπαλία 2-2 για Κηφισιά-ΟΦΗ - Real.gr

Έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης, Κηφισιά και ΟΦΗ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, με τις δυο ομάδες να νιώθουν παραπονεμένες που «πέταξαν» δυο βαθμούς.

Οι Κρητικοί επειδή προηγήθηκαν πολύ γρήγορα με δύο τέρματα διαφορά, χάρη στα γκολ των Θανάση Ανδρούτσου (4’) και Ταξιάρχη Φούντα (8’), αλλά δεν άντεξαν.

Ο σύλλογος των Βορείων Προαστίων επειδή κατάφερε να ισοφαρίσει σχετικά γρήγορα με τους Λαζάρ Αμανί (19’) και Δημήτρη Θεοδωρίδη (74’) αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε άλλη από τις ευκαιρίες που δημιούργησε.

Με κεκτημένη ταχύτητα από τα θετικά αποτελέσματα εντός του 2026, οι Κρητικοί μπήκαν στο ματς και άνοιξαν νωρίς το σκορ. Ο Φούντας με το κεφάλι βρήκε τον Τιάγκο Νους, ο Αργεντινός έδωσε στον Ανδρούτσο που έκανε κίνηση ως δεύτερος φορ και με διαγώνιο πλασέ νίκησε τον Μόιζες Ραμίρες για το 0-1 μόλις στο 4’. Τέσσερα λεπτά αργότερα ήρθε και το 0-2 με… γκολ για σεμινάριο.

Από τη μεσαία γραμμή ο Φούντας βρήκε αριστερά τον Νους, εκείνος περίμενε το «ανέβασμα» του Νίκου Αθανασίου, ο πρώην άσος της Ρίο Άβε γύρισε προς τη μικρή περιοχή και εκεί ο Φούντας με πλασέ στην κίνηση έδωσε εκ νέου έναυσμα για πανηγυρισμούς στην πλευρά του ΟΦΗ. Το σοκ ήταν πολύ ισχυρό, με την Κηφισιά να προσπαθεί να αντιδράσει.

Το πλασέ του Αμανί (11’) από το ύψος του πέναλτι μετά το γύρισμα του Εστέμπαν Μαϊντάνα ήταν άστοχο ενώ το διαγώνιο σουτ του Πάτρικ Μίγιτς (17’) έπειτα από την κάθετη πάσα του Χόρχε Πόμπο βρήκε σε ετοιμότητα τον Νίκο Χριστογεώργο.

Η τρίτη ευκαιρία ήταν και η… τυχερή για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Αμανί βρήκε χώρο και σούταρε εκτός περιοχής, η μπάλα χτύπησε στο γόνατο του Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς, ξεγέλασε τον Χριστογεώργο και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-2 στο 19’.

Η Κηφισιά προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το momentum, αλλά δεν τα κατάφερε. Θα μπορούσε, πάντως, να ισοφαρίσει στο 40’, αλλά ο Πόμπο μετά τη συνεργασία των Αμανί-Τζέρεμι Αντόνισε πλάσαρε άστοχα.

Δευτερόλεπτα αργότερα ο αγώνας διακόπηκε, καθώς διμοιρία των ΜΑΤ μπήκε στην εξέδρα των φίλων της Κηφισιάς μπαίνοντας ανάμεσα σε αυτούς και τους οπαδούς του ΟΦΗ – με παρέμβαση (και) των μελών της διοίκησης του συλλόγου των Βορείων Προαστείων, το περιστατικό έληξε γρήγορα.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τους παίκτες του Λέτο να πιέζουν για την ισοφάριση. Το σουτ του Θεοδωρίδη (47’) ήταν άστοχο ενώ ο Αντόνισε (54’) απώλεσε τρομερή ευκαιρία – μετά από γρήγορος συνδυασμό, δοκίμασε με τακουνάκι να νικήσει τον Χριστογεώργο ενώ ήταν αφύλακτος μέσα στη μικρή περιοχή.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα ο Πόμπο σπατάλησε ακόμη μία καλή ευκαιρία για την Κηφισιά, πλασάροντας άουτ από ευνοϊκή θέση εντός περιοχής.

Το σκηνικό επαναλήφθηκε λίγο αργότερα, με τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ να αποκρούει την προσπάθεια του 32χρονου Ισπανού μέσου. Ο Κόντης βλέποντας την ομάδα του να δυσκολεύεται, προχώρησε σε αλλαγές ενώ ο Λέτο έβαλε μέσα ό,τι είχε σε επιθετικό.

Και ο Αργεντινός τεχνικός ήταν αυτός που δικαιώθηκε. Ο Πόμπο έδωσε στον Τσε Νούνελι που προχώρησε και σούταρε στη δεξιά δοκό της εστίας του Χριστογεώργου, με τον Θεοδωρίδη να προλαβαίνει άπαντες και με προβολή να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 στο 74’.

Οι Κρητικοί φάνηκαν επιθετικά για πρώτη φορά μετά τα γκολ στο 81’, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Κωνσταντίνος Κωστούλας πήρε την κεφαλιά αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ραμίρεζ.

Έξω έφυγε και το δυνατό δεξί σουτ του Μπόρχα Γκονζάλες (86’) και εκείνο του Νούνελι (90’) αλλά και το καλοχτυπημένο φάουλ του Πόμπο (90’+1’) ενώ το δυνατό του Νούνελι (90’+3’) εξουδετέρωσε με διπλή προσπάθεια ο Χριστογεώργος.

Το 2-2 έμεινε μέχρι τέλους με την Κηφισιά να μένει για όγδοη αγωνιστική (0-4-4) δίχως νίκη και με 20 βαθμούς να είναι στο +4 από τον προτελευταίο Αστέρα Τρίπολης και στο -5 από τον όγδοο ΟΦΗ.

Οι Κρητικοί διεύρυναν το θετικό σερί τους μέσα στο τρέχον έτος, έχοντας οκτώ νίκες, δύο ισοπαλίες και μόλις μια ήττα στο διάστημα αυτό, έχοντας πάρει και την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: Εμπό, Αντόνισε, Ούγκο Σόουζα – Αποστολάκης, Νους.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Σιμόν, Πέτκοφ, Ούγκο Σόουζα, Μαϊντάνα (45’+3’ Λαρουσί), Εμπό (46’ Πέρεθ), Αμανί (71’ Χριστόπουλος), Πόμπο, Νούνελι, Αντόνισε (71’ Μπένι), Μίγιτς (46’ Θεοδωρίδης).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας, Αποστολάκης (68’ Γκονζάλες), Κανελλόπουλος (81’ Βούκοτιτς), Φούντας (81’ Ρομάνο), Νους, Ισέκα (68’ Θεοδοσουλάκης).