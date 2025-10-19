Ισοπαλία για Αστέρα και Κηφισιά στην Τρίπολη - Real.gr

Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» ύστερα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι ανατροπών, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ποιοτικά μέτριο, με την Κηφισιά καλύτερη και πιο απειλητική. Η ομάδα του Λέτο έχασε μεγάλη ευκαιρία μόλις στο πρώτο λεπτό με τον Τεττέη μετά από λάθος του Καστάνο, ενώ στο 17΄ κεφαλιά του Μποτία έφυγε άουτ.

Με τον διαιτητή Ματσούκα να δίνει… ρεσιτέλ κίτρινων καρτών (έξι στο πρώτο ημίχρονο!), η Κηφισιά άνοιξε εν τέλει το σκορ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ύστερα από άλλη μια συνεργασία του εξαιρετικού επιθετικού διδύμου της, με τον Τεττέη να βρίσκει τον Παντελίδη για το 0-1.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν πολύ δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Παπαδόπουλο να κάνει δυο πολύ σημαντικές για την εξέλιξη του αγώνα αποκρούσεις σε ισάριθμες προσπάθειες του Τεττέη, στο 46ο και 47ο λεπτό.

Αφού απέφυγε το 0-2, ο Αστέρας άρχισε να γίνεται απειλητικός και στο 48΄ είχε δοκάρι σε κεφαλιά του Κετού, για να φτάσει στην ισοφάριση στο επόμενο λεπτό: στο 49΄ ο Καλτσάς εκτέλεσε κόρνερ και ο Μακέντα με κεφαλιά, χωρίς καν να σηκωθεί (!), έγραψε το 1-1 σημειώνοντας το 45ο γκολ του στη Σούπερ Λίγκα.

Στο 54΄ ο Παπαδόπουλος έκανε νέα απόκρουση, σε κεφαλιά του Σιμόν, για να συντελεστεί η ανατροπή των Αρκάδων στο 67ο λεπτό με τον Καλτσά να γράφει το 2-1 από πάσα του Κετού.

Στο 84΄ ο τερματοφύλακας του Αστέρα αποσόβησε το 2-2 στην καρφωτή κεφαλιά του Βιγιαφάνιες, όμως στο 86΄ δεν μπόρεσε να αποτρέψει το 2-2 που σημείωσε ο Μούσιολικ, από την έξοχη ατομική ενέργεια και τη δεύτερη ασίστ στο παιχνίδι από τον Τεττέη.

Στο 90΄+7 ο Τεττέι με νέα απίθανη προσπάθεια βρήκε τον επερχόμενο Τζίμα, ο οποίος σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Πόμπο στον Άλχο.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μιχάλης Ματσούκας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Καστάνο, Αλάγκμπε, Πομόνης, Σίπτσιτς, Φερνάντεθ – Λαρουτσί, Πόμπο, Έμπο, Πέρεθ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Κρις Κόλμαν): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Καστάνο, Πομόνης (58΄ Φερνάντεθ), Άλχο, Αλάγκμπε (61΄ Τσίκο), Έντερ, Μούμο (46΄ Μπαρτόλο), Εμμανουηλίδης (46΄ Κετού), Καλτσάς, Μακέντα (74΄ Τζοακίνι).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Μποτία (71΄ Βιγιαφάνιες), Πόμπο, Αντονίσε (61΄ Σόουζα), Τεττέη, Παντελίδης (71΄ Τζίμας), Έμπο, Πέρεθ (81΄ Μούσιολικ), Ποκόρνι, Λαρουτσί (81΄ Ρουκουνάκης).