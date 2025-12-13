Ισπανία - La Liga: Με «λυτρωτή» τον Γκριεζμάν η Ατλέτικο επέστρεψε στα «τρίποντα» (2-1 τη Βαλένθια) - Real.gr

Μετά από δύο σερί ήττες (Αθλέτικ Μπιλμπάο, Μπαρτσελόνα), η Ατλέτικο Μαδρίτης επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα. Επικράτησε δύσκολα στο «Μετροπολιτάνο» με 2-1 επί της Βαλένθια, η οποία με τη σειρά της έμεινε για τρίτο σερί ματς χωρίς «τρίποντο» και στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Τη λύση για τους «ροχιμπλάνκος» έδωσε ο Αντουάν Γκριεζμάν στο 74′, με τον Γάλλο να έρχεται από τον πάγκο στο ματς (στο 59′ πήρε την θέση του Αλβαρες) και να «λυτρώνει» την ομάδα του μετά από ασίστ του Πιούμπιλ. Με το «τρίποντο» αυτό κι έχοντας παιχνίδι περισσότερο, το συγκρότημα του Ντιέγκο Σιμεόνε, πλησίασε στον ένα βαθμό την τρίτη της κατάταξης, Βιγιαρεάλ, η οποία όμως έχει δύο αγώνες λιγότερους!