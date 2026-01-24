Ισπανία-LaLiga: Σπουδαία νίκη στις καθυστερήσεις για την Οσασούνα στο Βαγιέκας (3-1 την Βαγιεκάνο) - Real.gr

Σπουδαία νίκη πέτυχε η Οσασούνα μέσα στο Βαγιέκας επί της Βαγιεκάνο με 3-1, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής στην ισπανική LaLiga, καθώς απομακρύνθηκε ακόμη πιο μακριά από τον «γκρεμό» της ζώνης του υποβιβασμού.

Η ομάδα από την Παμπλόνα άνοιξε πρώτη το σκορ με τον (πρώτο σκόρερ της) Αντε Μπούντιμιρ (38′), με τους γηπεδούχους να βρίσκουν το γκολ της ισοφάρισης με τον Κις στο 59ο λεπτό.

Οι φιλοξενούμενοι όμως δεν είχαν πει τις τελευταίες λέξεις τους και βρήκαν δεύτερο γκολ με τον Μουνιόθ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ στο 94′ ο Οσαμπέλα σφράγισε την πολύτιμη αυτή νίκη.