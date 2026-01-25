Ισπανία - LaLiga: Ξέσπασε στο β΄ μέρος η Μπαρτσελόνα και ανέβηκε ξανά στην κορυφή - Real.gr

Ξέσπασε στην επανάληψη η Μπαρτσελόνα και ανέβηκε ξανά στην κορυφή, καθώς νίκησε με 3-0 στο «Καμπ Νου» την (ουραγό της βαθμολογίας) Οβιέδο, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής στη La Liga. Στο Α’ μέρος οι πρωταθλητές δεν μπορούσαν να βρουν διαδρόμους στην αντίπαλη άμυνα, αλλά στην επανάληψη με πρωταγωνιστή τον Ντάνι Ολμο, που πέτυχε ένα γκολ (52′), ενώ έδωσε την ασίστ στα άλλα δύο (57′ Ραφίνια, 73′ Γιαμάλ), ξέσπασαν και έφθασαν στη νίκη.

Νωρίτερα, επιβεβαίωσε σχετικά εύκολα τα προγνωστικά η Ατλέτικο Μαδρίτης, νίκησε στο γήπεδο της τη Μαγιόρκα με 3-0 και ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας. Η «Ατλέτι» είχε τον απόλυτο έλεγχο του ματς και πήρε τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Σόρλοτ (22′), Λόπες (75′ αυτ.) και Αλμάδα (87′).