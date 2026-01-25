Quantcast
Ισπανία - LaLiga: Ξέσπασε στο β΄ μέρος η Μπαρτσελόνα και ανέβηκε ξανά στην κορυφή - Real.gr
real player

Ισπανία – LaLiga: Ξέσπασε στο β΄ μέρος η Μπαρτσελόνα και ανέβηκε ξανά στην κορυφή

20:04, 25/01/2026
Ισπανία – LaLiga: Ξέσπασε στο β΄ μέρος η Μπαρτσελόνα και ανέβηκε ξανά στην κορυφή

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύνοψη από το

  • Ξέσπασε στην επανάληψη η Μπαρτσελόνα και ανέβηκε ξανά στην κορυφή, καθώς νίκησε με 3-0 στο «Καμπ Νου» την ουραγό Οβιέδο.
  • Στο δεύτερο μέρος, με πρωταγωνιστή τον Ντάνι Ολμο που πέτυχε ένα γκολ και έδωσε ασίστ στα άλλα δύο, οι «μπλαουγκράνα» έφθασαν στη νίκη.
  • Νωρίτερα, η Ατλέτικο Μαδρίτης επιβεβαίωσε εύκολα τα προγνωστικά, νικώντας τη Μαγιόρκα με 3-0 στο γήπεδό της και ανεβαίνοντας στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Ξέσπασε στην επανάληψη η Μπαρτσελόνα και ανέβηκε ξανά στην κορυφή, καθώς νίκησε με 3-0 στο «Καμπ Νου» την (ουραγό της βαθμολογίας) Οβιέδο, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής στη La Liga. Στο Α’ μέρος οι πρωταθλητές δεν μπορούσαν να βρουν διαδρόμους στην αντίπαλη άμυνα, αλλά στην επανάληψη με πρωταγωνιστή τον Ντάνι Ολμο, που πέτυχε ένα γκολ (52′), ενώ έδωσε την ασίστ στα άλλα δύο (57′ Ραφίνια, 73′ Γιαμάλ), ξέσπασαν και έφθασαν στη νίκη.

Νωρίτερα, επιβεβαίωσε σχετικά εύκολα τα προγνωστικά η Ατλέτικο Μαδρίτης, νίκησε στο γήπεδο της τη Μαγιόρκα με 3-0 και ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας. Η «Ατλέτι» είχε τον απόλυτο έλεγχο του ματς και πήρε τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Σόρλοτ (22′), Λόπες (75′ αυτ.) και Αλμάδα (87′).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Γλυφάδα: Πώς ο 46χρονος πατροκτόνος αποφυλακίστηκε μετά τη δολοφονία της μητέρας του - «Είχε προσχεδιασμένο να κάνει το φονικό»

Γλυφάδα: Πώς ο 46χρονος πατροκτόνος αποφυλακίστηκε μετά τη δολοφονία της μητέρας του - «Είχε προσχεδιασμένο να κάνει το φονικό»

20:28 25/01
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Θρίαμβος για την Εθνική, κέρδισε την Ιταλία 12-5 και κατέκτησε την τρίτη θέση - ΒΙΝΤΕΟ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Θρίαμβος για την Εθνική, κέρδισε την Ιταλία 12-5 και κατέκτησε την τρίτη θέση - ΒΙΝΤΕΟ

19:16 25/01
Ζελένσκι: Το έγγραφο των αμερικανικών εγγυήσεων για την Ουκρανία είναι 100% έτοιμο

Ζελένσκι: Το έγγραφο των αμερικανικών εγγυήσεων για την Ουκρανία είναι 100% έτοιμο

18:40 25/01
Πέτρος Λαγούτης για Πέτρο Φιλιππίδη: «Αλήθεια δέχεται προτάσεις;»

Πέτρος Λαγούτης για Πέτρο Φιλιππίδη: «Αλήθεια δέχεται προτάσεις;»

22:45 23/01
Έντι Ράμα: Σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία - «Αγνώμονας, αχάριστος» λέει η Νίκη Τζαβέλα που τον είχε επιλέξει

Έντι Ράμα: Σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία - «Αγνώμονας, αχάριστος» λέει η Νίκη Τζαβέλα που τον είχε επιλέξει

17:45 25/01
Τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδος για 2 ζώδια – Ποια θα είναι η ημερομηνία-κλειδί

Τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδος για 2 ζώδια – Ποια θα είναι η ημερομηνία-κλειδί

16:00 25/01
Νίκος Ξανθόπουλος: Κουμπάρος στον γάμο του Ανέστη Βλάχου – Σπάνια φωτογραφία από το 1966

Νίκος Ξανθόπουλος: Κουμπάρος στον γάμο του Ανέστη Βλάχου – Σπάνια φωτογραφία από το 1966

20:40 23/01
Δύσκολη περίοδος για τη Χριστίνα Παππά – «Οι δυνατές γυναίκες τραβάνε τα πιο πολλά»

Δύσκολη περίοδος για τη Χριστίνα Παππά – «Οι δυνατές γυναίκες τραβάνε τα πιο πολλά»

18:30 25/01

Ροή Ειδήσεων

Charlize Theron: Τα «ακροβατικά» πάνω σε μια καρέκλα που έκοψαν την ανάσα – Δείτε το viral βίντεο

Charlize Theron: Τα «ακροβατικά» πάνω σε μια καρέκλα που έκοψαν την ανάσα – Δείτε το viral βίντεο

21:00 25/01
Τασούλας: Συγχαρητήρια στους αθλητές της Εθνικής Ομάδας Πόλο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου

Τασούλας: Συγχαρητήρια στους αθλητές της Εθνικής Ομάδας Πόλο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου

20:51 25/01
ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ξανά τον ρόλο του «σημαιοφόρου», της κυβέρνησης, στους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και πολέμους

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ξανά τον ρόλο του «σημαιοφόρου», της κυβέρνησης, στους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και πολέμους

20:45 25/01
Premier League: Η Γιουνάιτεντ νίκησε στο Λονδίνο και έβαλε «φωτιά» στην κορυφή (3-2 την Άρσεναλ)

Premier League: Η Γιουνάιτεντ νίκησε στο Λονδίνο και έβαλε «φωτιά» στην κορυφή (3-2 την Άρσεναλ)

20:40 25/01
Super League: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του ΟΦΗ, 1-0 τον Παναιτωλικό

Super League: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του ΟΦΗ, 1-0 τον Παναιτωλικό

20:33 25/01
Kristin Davis: Δεν αισθάνεται έτοιμη να αποχαιρετήσει τον ρόλο της Charlotte York – «Είμαι σε άρνηση»

Kristin Davis: Δεν αισθάνεται έτοιμη να αποχαιρετήσει τον ρόλο της Charlotte York – «Είμαι σε άρνηση»

20:30 25/01
Γλυφάδα: Πώς ο 46χρονος πατροκτόνος αποφυλακίστηκε μετά τη δολοφονία της μητέρας του - «Είχε προσχεδιασμένο να κάνει το φονικό»

Γλυφάδα: Πώς ο 46χρονος πατροκτόνος αποφυλακίστηκε μετά τη δολοφονία της μητέρας του - «Είχε προσχεδιασμένο να κάνει το φονικό»

20:28 25/01
Συγχαρητήρια του προέδρου της Βουλής Ν.Κακλαμάνη στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου

Συγχαρητήρια του προέδρου της Βουλής Ν.Κακλαμάνη στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου

20:22 25/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved