Ισπανία: O απινιδωτής έσωσε φίλαθλο στο παιχνίδι Κάντιθ - Μπαρτσελόνα (0-4)

Το ματς διεκόπη για περίπου 45 λεπτά στο 81ο λεπτό, λόγω του αιφνίδιου προβλήματος υγείας οπαδού στις εξέδρες. Υπήρξε γενική κινητοποίηση κι όπως μετέδωσε η Marca ο φίλαθλος διακομίστηκε στο νοσοκομείο "Πουέρτα ντελ Μαρ".

What ever happens, extremely quick thinking from Cadiz goalkeeper Ledesma ???? Hope the supporter is fit and well! ???? #Ledesma #Cadiz #Barcelona #CadizBarca https://t.co/o1OaXxLHz7

Η ουραγός και χωρίς βαθμό ακόμη στο πρωτάθλημα, Κάντιθ, κατάφερε με καλή άμυνα στο πρώτο μέρος να μην επιτρέψει στους «μπαλουγκράνα» να απειλήσουν ιδιαίτερα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, η ομάδα του Τσάβι κατάφερε να απλοποιήσει τα πράγματα σκοράροντας δύο φορές στο πρώτο 20λεπτο κι από κει και πέρα τα πάντα είχαν τελειώσει.

Η «Μπάρτσα» έφτασε στην 5η συνεχόμενη νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις (πρωτάθλημα και Champions League), με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να μπαίνει στο ματς στο 57΄ και οκτώ λεπτά μετά να πετυχαίνει το 9ο του τέρμα σε επίσημο ματς από την έναρξη της σεζόν (6 στη La Liga και 3 στο Champions League).

Αργότερα (86΄) έδωσε και την ασίστ στον Ανσού Φάτι, ο οποίος «έγραψε» το 3-0, ενώ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ντεμπελέ διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Το ματς διεκόπη προσωρινά στο 81ο λεπτό λόγω προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε κάποιος από τους οπαδούς στις εξέδρες. Ο διαιτητής Ντελ Θέρο υπέδειξε το σημείο που συνέβη το περιστατικό κι αμέσως τα ιατρικά τιμ και των δύο ομάδων έσπευσαν για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στον άτυχο άνδρα.

One of the Cadiz supporters suffered a heart attack during the Cadiz - Barcelona match, the match was interrupted. The situation is very tough ??

BREAKING NEWS: Medical staff members showed a thumbs up ??#LaLiga#Cadiz#Barcelonapic.twitter.com/o7MjTNyD7R