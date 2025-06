Ιστορική μέρα στην Οκλαχόμα: Οι πρωταθλητές NBA, Θάντερ, παρέλασαν παρά τον καύσωνα - Real.gr

Παρά τις ακραίες καιρικές συνθήκες - με δείκτη θερμότητας που έφτασε τους 38 ° C με υγρασία - το κλίμα ήταν πανηγυρικό.

Η Οκλαχόμα Σίτι βυθίστηκε στους πανηγυρισμούς σήμερα (24/6), καθώς χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους αφηφόντας τις υψηλές θερμοκρασίες, για να γιορτάσουν το πρώτο πρωτάθλημα NBA στην Ιστορία των Θάντερ.

Κορυφαία μορφή της παρέλασης ήταν φυσικά ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο οποίος, ημίγυμνος και κρατώντας το τρόπαιο του MVP των Τελικών, χαιρετούσε το πλήθος στους ρυθμούς του “MVP, MVP” που φώναζαν ρυθμικά οι φίλαθλοι. Ο Καναδός σταρ, που ξεκίνησε τη μέρα με λευκή φανέλα και τη σημαία της χώρας του δεμένη στη μέση του, μετέφερε και το τρόπαιο του πρωταθλητή, το Larry O’Brien Trophy, στο πλήθος για να το αγγίξουν οι οπαδοί.

Ο Λου Ντορτ και ο Τσετ Χόλμγκρεν δεν δίστασαν να… ραντίσουν το κοινό με σαμπάνια, αρχικά από τον δεύτερο όροφο του διώροφου λεωφορείου της ομάδας και στη συνέχεια από ένα γκολφ-καρτ.

Our vantage point when the Thunder Championship Parade finished its route through downtown Oklahoma City.

What a surreal day. Unbelievable turnout. Incredible scenes. #ThunderUp pic.twitter.com/UqzXyCRAKA

