Ιστορική στιγμή για το ελληνικό σκάκι: Ο Νικόλας Θεοδώρου νίκησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή Gukesh Dommaraju - Real.gr

Ιστορική στιγμή για το ελληνικό σκάκι: Ο Νικόλας Θεοδώρου νίκησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή Gukesh Dommaraju

21:25, 10/09/2025
Η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία (ΕΣΟ) ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια μια Iστορική επιτυχία για το ελληνικό σκάκι.

Ο 25χρονος γκραν μετρ Νικόλας Θεοδώρου από το Ρέθυμνο, επικράτησε στο Ουζμπεκιστάν του εν ενεργεία Παγκόσμιου Πρωταθλητή, Gukesh Dommaraju από την Ινδία, σε ένα από τα κορυφαία τουρνουά της χρονιάς, το FIDE Grand Swiss.

Από το 1886, όταν καθιερώθηκε ο τίτλος του παγκόσμιου πρωταθλητή στο σκάκι, είναι η πρώτη φορά που Έλληνας σκακιστής κερδίζει τον εν ενεργεία Παγκόσμιο Πρωταθλητή !

Ο Νικόλας Θεοδώρου, που κατέκτησε τον τίτλο του Γκραν μετρ το 2021 και αποτελεί την πρώτη σκακιέρα της Εθνικής μας Ομάδας, έχει ήδη καταγράψει σπουδαίες νίκες απέναντι σε κορυφαίους διεθνείς παίκτες όπως οι Caruana, Aronian, Erigaisi και Radjabov.

Η σημερινή του επικράτηση επιβεβαιώνει με τον πλέον εμφατικό τρόπο τη σταθερά ανοδική πορεία τόσο του ίδιου όσο και του ελληνικού σκακιού γενικότερα.

Ο pρόεδρος της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας Καθηγητής κ. Στάθης Ευσταθόπουλος δήλωσε:

«Η νίκη του Νικόλα Θεοδώρου αποτελεί ορόσημο για το ελληνικό σκάκι και πηγή έμπνευσης για όλους τους νέους που αγαπούν το κορυφαίο πνευματικό άθλημα.

Εκ μέρους της Ομοσπονδίας εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον Νικόλα, ο οποίος με το ταλέντο του, με τη σκληρή δουλειά του, τις επιτυχίες αλλά και το ήθος του, τιμά τη χώρα μας διεθνώς.»

Η ΕΣΟ συγχαίρει θερμά τον Νικόλα Θεοδώρου και προσβλέπει στις επόμενες μεγάλες επιτυχίες του, που προβάλλουν διεθνώς το ελληνικό σκάκι και ενθαρρύνουν όλο και περισσότερα παιδιά να ασχοληθούν με αυτό

