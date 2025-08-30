Ιστορική στιγμή στο Κύπρος - Ελλάδα: Συγκίνηση στον εθνικό ύμνο - Real.gr

Μοναδικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» πριν από την έναρξη της αναμέτρησης Κύπρου – Ελλάδας για τη 2η αγωνιστική του Group C του EuroBasket 2025.

Ο κοινός εθνικός ύμνος των δύο χωρών ακούστηκε σε live εκτέλεση από τον ερμηνευτή Σταύρο Κωνσταντίνου, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη συγκίνηση και υπερηφάνεια.

Οι περίπου 6.000 φίλαθλοι που γέμισαν το γήπεδο στη Λεμεσό σηκώθηκαν όρθιοι, ψάλλοντας μαζί με τους αθλητές, σε μια στιγμή που ξεπέρασε τα στενά όρια του αθλητισμού. Η εικόνα των δύο ομάδων να στέκονται αντικριστά με φόντο τις σημαίες Ελλάδας και Κύπρου ήταν συγκλονιστική.