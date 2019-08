Ιστορική μέρα για το ελληνικό τένις: Στα ημιτελικά του Citi Open και Νο.5 του κόσμου ο Τσιτσιπάς! – Πρόκριση Σάκκαρη στους «4» στο Σαν Χοσέ

Ο Τσιτσιπάς είχε 13 winners και 18 αβίαστα λάθη και ο αντίπαλός του 38 αβίαστα και 16 winners.

Το 1ο σετ ήταν... ντέρμπι και ο Περ προηγήθηκε 2-1 με μπρέικ, αλλά ο Τσιτσιπάς με δικό του μπρέικ ισοφάρισε σε 1-1. Στο 8ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς έχασε την ευκαιρία για μπρέικ και είχαμε το 4-4, αλλά πάτησε... γκάζι και με μπρέικ κέρδισε με 7-5.

Στο 2ο σετ υπήρχε μόνο ο Στέφανος μέσα στο κορτ, ο οποίος δεν άφησε την ευκαιρία να ανέβει στην 5η θέση του κόσμου και με καταπληκτική απόδοση έφτασε στο 6-0.

Στα ημιτελικά ο Τσιτσιπάς θα παίξει με τον Νικ Κύργιο που κέρδισε με 2-0 σετ (3-6, 3-6) τον Νόρμπερτ Γκόμπος.

TsitsiFAST ?? @StefTsitsipas eases past Benoit Paire 7-5 6-0 to book his spot in the @CitiOpen semi-finals. #CO19 pic.twitter.com/1wwqvV11Gn

One set away from the semis ??@StefTsitsipas grabs the first set 7-5 over Benoit Paire in the @CitiOpen QF ?? pic.twitter.com/AIpUp9DcS4