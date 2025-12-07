Quantcast
Ιστορικός Νόρις: Παγκόσμιος πρωταθλητής στην F1 - Real.gr
Ιστορικός Νόρις: Παγκόσμιος πρωταθλητής στην F1

17:15, 07/12/2025
Ιστορικός Νόρις: Παγκόσμιος πρωταθλητής στην F1

Ο Λάντο Νόρις αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του παγκόσμιος πρωταθλητής στη Φόρμουλα Ενα, εξασφαλίζοντας τον τίτλο στην αυλαία μίας συναρπαστικής σεζόν, που ολοκληρώθηκε σήμερα στο Αμπου Ντάμπι.

Ο Βρετανός οδηγός της McLaren κατέκτησε την τρίτη θέση που χρειαζόταν για να πάρει το «στέμμα» από τον επί τετραετία πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν, που είδε μεν πρώτος την καρό σημαία, αλλά περιορίστηκε στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, δύο βαθμούς πίσω από τον Νόρις.

Ο Αυστραλός Οσκαρ Πιάστρι με τη δεύτερη McLaren, ο οποίος προπορευόταν στην κατάταξη για μεγάλο διάστημα της σεζόν, τερμάτισε δεύτερος στο γκραν πρι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ολοκλήρωσε τη χρονιά στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, 13 βαθμούς πίσω από τον «ομόσταυλό» του.

Έτσι η McLaren έκανε το «νταμπλ», αφού είχε εξασφαλίσει εδώ και καιρό το πρωτάθλημα κατασκευαστών, ενώ κατέκτησε τον τίτλο στους οδηγούς για πρώτη φορά από το 2008 και το θρίαμβο του Λιούις Χάμιλτον.

