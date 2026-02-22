Ιταλία: Νίκη σωτηρίας για την Τζένοα, νίκησε 3-0 την Τορίνο - Real.gr

Quantcast
21:30, 22/02/2026
Ιταλία: Νίκη σωτηρίας για την Τζένοα, νίκησε 3-0 την Τορίνο

ίκη σωτηρίας για την Τζένοα πέτυχε σήμερα στη Γένοβα, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής στη Serie A, καθώς επικράτησε της Τορίνο με 3-0 και απομακρύνθηκε έξι βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τα γκολ των Κάφι (21′) και Εκουμπάν (40′) και το ματς κρίθηκε ουσιαστικά στο Α’ μέρος, καθώς στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε ο Ιλκχάν, αφήνοντας την «γκρανάτα» με δέκα παίκτες και χωρίς δυνατότητες ν’ αντιδράσει στην επανάληψη, με τον Τζούνιορ Μεσάιας να διαμορφώνει το τελικό σκορ στο 83ο λεπτό.

