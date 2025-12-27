Ιταλία - Serie A: Γερά στη μάχη του τίτλου μπήκε η Γιουβέντους - Real.gr

Επικράτησε 2-0 της Πίζα και έπιασε στη δεύτερη θέση τη Μίλαν.

Για τα καλά στο παιχνίδι του τίτλου μπήκε η Γιουβέντους. Έστω κι αν η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι χρειάστηκε το αυτογκόλ του Καλαμπρέσι στο 73′ για να προηγηθεί και με του Γιλντίζ στις καθυστερήσεις να κάμψει την αντίσταση της προτελευταίας της βαθμολογίας, Πίζα, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Serie A.

Η νίκη με 2-0 έδωσε τη δυνατότητα στη «βέκια σινιόρα» να «πιάσει» τη Μίλαν στη δεύτερη θέση (με δύο ματς περισσότερα) και να πλησιάσει σε απόσταση… αναπνοής από την πρωτοπόρο, Ίντερ, με ένα αγώνα περισσότερο.

Την ευκαιρία να πάρει μία τεράστια νίκη, που θα την έφερνε σε απόσταση… αναπνοής από την 6η θέση (τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο στα προκριματικά του Conference League) έχασε απόψε η Λάτσιο στο «Φρίουλι» απέναντι στην Ουντινέζε.

Στο τέταρτο χρονικά ματς της 17ης αγωνιστικής της Serie A οι γηπεδούχοι «έσωσαν την παρτίδα» στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων με το γκολ του Ντέιβις, με το τελικό 1-1 να «σγραφίζει» τις προσπάθειες των 22 παικτών. Για τους «λατσιάλι» του Μαουρίτσιο Σάρι είχε ανοίξει το σκορ ο 34χρονος Ουρουγουανός μέσος, Ματίας Βεσίνο, μετά από ασίστ του Καντσελιέρι.

Νωρίτερα, επίδειξη δύναμης πραγματοποίησε η Κόμο, η οποία πέρασε με εμφατικό τρόπο από το «Βία ντελ Μάρε», επικρατώντας 3-0 της Λέτσε. Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και «καθαρίζοντας» το ματς με άνεση. Θετικό πρόσημο είχε και η εμφάνιση του Τάσου Δουβίκα, ο οποίος σφράγισε τη νίκη στο 75ο λεπτό, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία.

Την ίδια ώρα, σπουδαίο «διπλό» πανηγύρισε η Κάλιαρι, η οποία έφυγε νικήτρια από το Τορίνο με 2-1 απέναντι στην Τορίνο. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Νίκολα Βλάσιτς στο 27’, όμως οι Πράτι και Σεμίχ Κιλίτσoϊ ολοκλήρωσαν την ανατροπή, χαρίζοντας στους Σαρδηνούς μια νίκη που τους ανέβασε στους 18 βαθμούς, στο -2 από την Τορίνο.