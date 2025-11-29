Ιταλία - Serie A: Ο Γιλντίζ «υπέγραψε» την ανατροπή της Γιουβέντους (2-1 την Κάλιαρι) - Real.gr

Με… κεκτημένη ταχύτητα από το «διπλό» στη Νορβηγία επί της Μπόντο Γκλιμτ (3-2) για το Champions League, η Γιουβέντους προσπέρασε, έστω και δύσκολα, και το εμπόδιο της Κάλιαρι στη Serie A με το τελικό 2-1. Αποτέλεσμα, που διατηρεί την ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι «ζωντανή» στη «μάχη» του τίτλου μετά από 13 αγωνιστικές στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Το συγκρότημα από τη Σαρδηνία προηγήθηκε στο 26′ με τον Εσπόζιτο, αλλά ο Γιλντίζ «απάντησε» με δύο γκολ πριν το φινάλε του ημιχρόνου, με το 2-1 να μην αλλάζει μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.