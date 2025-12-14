Ιταλία - Serie A: Πρώτη και καλύτερη η Ίντερ - Real.gr

Η Ίντερ δεν «πέταξε» τα δώρα που έκαναν νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οι Μίλαν (2-2 με Σασουόλο) και Νάπολι (ήττα από την Ουντινέζε με 1-0), νίκησε έστω και δύσκολα στο «Λουίτζι Φεράρις» την Τζένοα κι απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής της Serie A μετά από 15 αγωνιστικές.

Τα γκολ των Μπίσεκ και Μαρτίνες στο πρώτο ημίχρονο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβαση του αγώνα, καθώς οι γηπεδούχοι παρότι μείωσαν με τον Βιτίνια στο 68′ και την υπερπροσπάθεια που κατέβαλλαν στη συνέχεια στάθηκε αδύνατο να φτάσουν στην ισοφάριση.

«Βόμβα» στο «Φρίουλι»! Η Ουντινέζε νίκησε με 1-0 την πρωταθλήτρια Νάπολι, η οποία αν και είχε την ευκαιρία να παραμείνει μόνη στο «ρετιρέ» της Serie A μετά από 15 αγωνιστικές, μετά την «γκέλα» της Μίλαν που προηγήθηκε και σε συνδυασμό με το «διπλό» της Ίντερ στη Γένοβα, έπεσε στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Η Βερόνα πέτυχε τεράστια νίκη στο ντέρμπι των ουραγών επί της Φιορεντίνα με 2-1 μέσα στο «Αρτέμιο Φράνκι», αποτέλεσμα που βάζει σε ακόμη μεγαλύτερους μπελάδες τους «βιόλα» σε ότι έχει να κάνει με την παραμονή τους στη Serie A. Οι φιλοξενούμενοι με τα δύο γκολ του Ορμπαν, το δεύτερο στο 90’+4, ξέφυγαν από την προτελευταία θέση κι ελπίζουν σε καλύτερη συνέχεια.

Προηγήθηκε η «γκέλα» για τη Μίλαν στο «Σαν Σίρο», όπου η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι παραχώρησε ισοπαλία με σκορ 2-2 στη Σασουόλο. Παρότι οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν νωρίς με τον Κονέ, οι «ροσονέρι» απάντησαν με δύο γκολ του Μπαρτεσάγκι. Ωστόσο, η ομάδα του Ραφαέλε Λόνγκο βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει στο 77′ και να φύγει αήττητη από το Μιλάνο