«Ήθελα να βλάψω τον εαυτό μου» - Με αμυχές στο πρόσωπο ο Γκουαρντιόλα μετά το νέο «κάζο» της Σίτι - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Καταλανός τεχνικός εμφανίστηκε στο flash interview και την συνέντευξη Τύπου έχοντας αμυχές στο πρόσωπο, προφανώς από τις έντονες αντιδράσεις του, μετά την ισοφάριση της Φέγενορντ.

Ο Γκουαρντιόλα ρωτήθηκε για τα σημάδια που είχε στο πρόσωπο, και απάντησε μεταξύ σοβαρού και αστείου: «Ναι τις έκανα με τα χέρια μου, με τα νύχια μου, ήθελα να βλάψω τον εαυτό μου».

Pep Guardiola has reacted to the cuts and scratches on his face following Man City's draw with Feyenoord ?? pic.twitter.com/gMN8ZvXFup