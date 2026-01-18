Ήττα-αυτοκτονία για την Άστον Βίλα - Real.gr

Τελικά, όλοι δουλεύουν για την Άρσεναλ... Οι «Κανονιέρηδες» άφησαν χθες δυο βαθμούς στο «Σίτι Γκράουντ» απέναντι στη Νότιγχαμ, αλλά οι διώκτες της δεν κατάφεραν ούτε τη διαφορά να συντηρήσουν.

Κι αν η Σίτι ηττήθηκε 2-0 από τη Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, στο οποίο είναι πάντα δύσκολο να γίνουν προγνωστικά, η Άστον Βίλα γνώρισε εντός έδρας ήττα σοκ.

Οι «Χωριάτες» έχασαν 1-0 στο «Βίλα Παρκ» από την Έβερτον, σπαταλώντας την τεράστια ευκαιρία να μειώσουν την απόσταση από την κορυφή και τους Λονδρέζους στους 4 βαθμούς.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε για τα «Ζαχαρωτά» ο 23χρονος Γάλλος σέντερ φορ Τιερνό Μπαρί στο 59ο λεπτό, στέλνοντας την ομάδα του στη δέκατη θέση κι αφήνοντας τους Βίλανς τρίτους.

Νωρίτερα, Νιούκαστλ έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει σε βαθμούς τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να βρεθεί στην πέμπτη θέση καθώς έμεινε στο 0-0 απέναντι στη Γουλβς στο «Μολινό», στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής στην Πρέμιερ.

Οι «Καρακάξες» χρειάστηκαν 85 λεπτά για να μετρήσουν ένα σουτ προς την εστία, κάτι που λέει πολλά για την έλλειψη επιθετικής ποιότητας που είχαν σήμερα, αλλά και την αμυντική προσπάθεια των «Λύκων».

Η ομάδα του Ρομπ Έντουαρντς είναι πλέον αήττητη εδώ και τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος αλλά παραμένει 14 βαθμούς μακριά από την 17η θέση, αλλά έχει κάνει ένα πολύ θετικό ξεκίνημα στο 2026.