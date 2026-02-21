Ήττα για Λεβερκούζεν πριν τον Ολυμπιακό - Real.gr

Η πρωταθλήτρια και πρωτοπόρος Μπάγερν Μονάχου φιλοξένησε στο «Αλιάντς Αρίνα» την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής στην Bubdesliga, και πήρε την τρίτη σερί νίκη της στο πρωτάθλημα με 3-2, και θα πάει την επόμενη εβδομάδα χωρίς... απώλειες στο «Ζίγκναλ Ιντούνα Παρκ» για το «Klassiker» κόντρα στη Ντόρτμουντ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Βενσάν Κομπανί ήταν ξανά ο Χάρι Κέιν, ο οποίος πέτυχε άλλα δύο γκολ, φθάνοντας τα 27 τέρματα στο πρωτάθλημα, ενώ συνολικά έχει στο ενεργητικό του πλέον 43 γκολ και πέντε ασίστ σε 35 ματς σε όλες τις διοργανώσεις!

Στο μεταξύ η Λεβερκούζεν γνώρισε την ήττα από την Ουνιόν στο Βερολίνο με 1-0, λίγες ημέρες πριν τον αγώνα ρεβάνς με τον Ολυμπιακό στην «Μπάι Αρένα» (24/2) για τα πλέι οφ του Champions League.

Ο τεχνικός της Μπάγερ, Κάσπερ Χιούλμαντ, χρησιμοποίησε τους εξής παίκτες: Μπλάζιτς, Μπαντέ, Αντριχ, Ταπσόμπα, Αρτούρ, Φερνάντες (62′ Ποκού), Γκαρσία, Γκριμάλντο, Μάζα, Τίλμαν (81′ Τεριέ), Κοφάνε (61′ Σικ).

Τέλος στο ματς της σωτηρίας μεταξύ της Βόλφσμπουργκ και της Αουγκσμπουργκ, οι φιλοξενούμενοι πήραν τη μεγάλη νίκη με 3-2 στις καθυστερήσεις και ουσιαστικά εξασφάλισαν την παραμονή τους στην κατηγορία, ενώ οι «λύκοι» παραμένουν στο χείλος του γκρεμού. Ο Δημήτρης Γιαννούλης ήταν στο βασικό σχήμα της βαυαρικής ομάδας, ενώ ο Κώστας Κουλιεράκης δεν αγωνίστηκε καθόλου για τους γηπεδούχους.