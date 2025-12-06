Quantcast
Ήττα με κακή εμφάνιση για την Βικτόρια Πλζεν πριν τον Παναθηναϊκό - Real.gr
real player

Ήττα με κακή εμφάνιση για την Βικτόρια Πλζεν πριν τον Παναθηναϊκό

22:00, 06/12/2025
Ήττα με κακή εμφάνιση για την Βικτόρια Πλζεν πριν τον Παναθηναϊκό

Κακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Βικτόρια Πλζεν και ηττήθηκε εύκολα στην έδρα της Σλοβάτσκο με 3-0, για την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος Τσεχίας, λίγες μόνο ημέρες πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η Βικτόρια με τη νέα αυτή ήττα απομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο από την κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα του Πλζεν αγωνίστηκε με τους: Βίγκελε, Μέμιτς, Ντουέ, Γεμέλκα, Ντοσκί, Βαλέντα (67′ Ζελίκοβιτς), Τσερβ, Λάντρα (67′ Βισίνσκι), Βύντρα (83′ Καμπόνγκο), Σουαρέ και Ντουροσίνμι (46′ Αντου).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved