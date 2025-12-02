Ήττα-σοκ για τους Μπακς του Γιάννη από τη χειρότερη ομάδα του NBA – BINTEO - Real.gr

Πραγματοποιώντας ακόμα μία αποκαρδιωτική εμφάνιση, οι Μπακς ηττήθηκαν με 129-126 στην Ουάσινγκτον από τους Ουίζαρντς, οι οποίοι έχουν τη χειρότερη ομάδα στο NBA.
Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκεται σε βαθιά κρίση, υποχωρώντας στο 9-13. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Μπακς μετρούν οκτώ ήττες στα τελευταία εννέα παιχνίδια και είναι μακριά ακόμα και από τις θέσεις 7-10 που οδηγούν στο Play-In Tournament.
Κορυφαίος για τα “ελάφια” ήταν ο Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος σημείωσε 30 πόντους, αλλά αποχώρησε στο 41′ με ενοχλήσεις στη μέση. Καλή εμφάνιση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 λάθη και 6 φάουλ σε 31:36.
Στο 3-16 ανέβηκαν οι Ουίζαρντς, με τον Μάρβιν Μπάγκλι να θυμίζει γιατί κάποτε θεωρήθηκε τεράστιο ταλέντο και με τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ να σκοράρει το μεγάλο σουτ για το 127-123 που έκρινε τον αγώνα.
Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι πρωτοπόροι της Ανατολής, Πίστονς, τα ξημερώματα της Πέμπτης (4/12, 03:00) στο Μιλγουόκι.
ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-34, 58-66, 91-94, 129-126.
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΟΥΙΖΑΡΝΤΣ (Μπράιαν Κιφ): Τζορτζ 9 (3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μίντλετον 15 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μπάγκλι 22 (11/15 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Κουλιμπαλί 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), ΜακΚόλουμ 28 (7/10 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κάρινγκτον 5 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Βούκτσεβιτς 16 (3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/8 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γουίτμορ 17 (7/11 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Σαμπάνι 10 (5/7 δίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ).
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Γκριν 13 (4/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Αντετοκούνμπο 26, Τέρνερ 9 (3/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πόρτερ 30 (7/9 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ρόλινς 14 (3/7 τρίποντα, 5 ασίστ), Τρεντ 13 (3/5 τρίποντα), Πόρτις 12 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Κούζμα 3 (1 τρίποντο, 6 ασίστ), Σιμς 5 (7 ριμπάουντ), Άντονι.
Τα υπόλοιπα αποτελέσματα στο NBA:
Πίστονς-Χοκς 99-98
Πέισερς-Καβαλίερς 119-135
Νετς-Χόρνετς 116-103
Χιτ-Κλίπερς 140-123
Μάτζικ-Μπουλς 125-120
Τζαζ-Ρόκετς 133-125
Λέικερς-Σανς 108-125
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
———–
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
====================
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Τορόντο 14-7
Νέα Υόρκη 13-6
Βοστώνη 11-9
Φιλαδέλφεια 10-9
Μπρούκλιν 4-16
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ντιτρόιτ 17-4
Κλίβελαντ 13-9
Σικάγο 9-11
Μιλγουόκι 9-13
Ιντιάνα 4-17
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Μαϊάμι 14-7
Ορλάντο 13-8
Ατλάντα 13-9
Σάρλοτ 6-15
Ουάσινγκτον 3-16
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
=================
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Οκλαχόμα Σίτι 20-1
Ντένβερ 14-6
Μινεσότα 12-8
Πόρτλαντ 8-12
Γιούτα 7-13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
Λ.Α. Λέικερς 15-5
Φοίνιξ 13-9
Γκόλντεν Στέιτ 11-10
Λ.Α. Κλίπερς 5-16
Σακραμέντο 5-16
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Χιούστον 13-5
Σαν Αντόνιο 13-6
Μέμφις 9-12
Ντάλας 7-15
Νέα Ορλεάνη 3-18
