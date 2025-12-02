Ήττα-σοκ για τους Μπακς του Γιάννη από τη χειρότερη ομάδα του NBA – BINTEO - Real.gr

Ο κατήφορος δεν έχει τελειωμό για τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι οποίοι αδυνατούν να σηκώσουν κεφάλι, γνωρίζοντας τη μία ήττα μετά την άλλη στο NBA.

Πραγματοποιώντας ακόμα μία αποκαρδιωτική εμφάνιση, οι Μπακς ηττήθηκαν με 129-126 στην Ουάσινγκτον από τους Ουίζαρντς, οι οποίοι έχουν τη χειρότερη ομάδα στο NBA.

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκεται σε βαθιά κρίση, υποχωρώντας στο 9-13. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Μπακς μετρούν οκτώ ήττες στα τελευταία εννέα παιχνίδια και είναι μακριά ακόμα και από τις θέσεις 7-10 που οδηγούν στο Play-In Tournament.

Κορυφαίος για τα “ελάφια” ήταν ο Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος σημείωσε 30 πόντους, αλλά αποχώρησε στο 41′ με ενοχλήσεις στη μέση. Καλή εμφάνιση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 λάθη και 6 φάουλ σε 31:36.

Στο 3-16 ανέβηκαν οι Ουίζαρντς, με τον Μάρβιν Μπάγκλι να θυμίζει γιατί κάποτε θεωρήθηκε τεράστιο ταλέντο και με τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ να σκοράρει το μεγάλο σουτ για το 127-123 που έκρινε τον αγώνα.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι πρωτοπόροι της Ανατολής, Πίστονς, τα ξημερώματα της Πέμπτης (4/12, 03:00) στο Μιλγουόκι.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-34, 58-66, 91-94, 129-126.

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΟΥΙΖΑΡΝΤΣ (Μπράιαν Κιφ): Τζορτζ 9 (3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μίντλετον 15 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μπάγκλι 22 (11/15 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Κουλιμπαλί 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), ΜακΚόλουμ 28 (7/10 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κάρινγκτον 5 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Βούκτσεβιτς 16 (3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/8 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γουίτμορ 17 (7/11 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Σαμπάνι 10 (5/7 δίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Γκριν 13 (4/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Αντετοκούνμπο 26, Τέρνερ 9 (3/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πόρτερ 30 (7/9 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ρόλινς 14 (3/7 τρίποντα, 5 ασίστ), Τρεντ 13 (3/5 τρίποντα), Πόρτις 12 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Κούζμα 3 (1 τρίποντο, 6 ασίστ), Σιμς 5 (7 ριμπάουντ), Άντονι.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα στο NBA:

Πίστονς-Χοκς 99-98

Πέισερς-Καβαλίερς 119-135

Νετς-Χόρνετς 116-103

Χιτ-Κλίπερς 140-123

Μάτζικ-Μπουλς 125-120

Τζαζ-Ρόκετς 133-125

Λέικερς-Σανς 108-125

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

———–

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Τορόντο 14-7

Νέα Υόρκη 13-6

Βοστώνη 11-9

Φιλαδέλφεια 10-9

Μπρούκλιν 4-16

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 17-4

Κλίβελαντ 13-9

Σικάγο 9-11

Μιλγουόκι 9-13

Ιντιάνα 4-17

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαϊάμι 14-7

Ορλάντο 13-8

Ατλάντα 13-9

Σάρλοτ 6-15

Ουάσινγκτον 3-16

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 20-1

Ντένβερ 14-6

Μινεσότα 12-8

Πόρτλαντ 8-12

Γιούτα 7-13

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 15-5

Φοίνιξ 13-9

Γκόλντεν Στέιτ 11-10

Λ.Α. Κλίπερς 5-16

Σακραμέντο 5-16

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Χιούστον 13-5

Σαν Αντόνιο 13-6

Μέμφις 9-12

Ντάλας 7-15

Νέα Ορλεάνη 3-18

ΠΗΓΗ: filathlos.gr