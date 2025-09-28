Ηττα της Γκόου Αχέντ πριν τον Παναθηναϊκό - Real.gr

Την ήττα στην έδρα της Τέλσταρ με 4-2 γνώρισε η Γκόου Αχέντ Ιγκλς, στο τελευταίο ματς της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Ολλανδίας, λίγες ημέρες πριν το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Αθήνα για τους ομίλους του Europa League. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι και στο Α' μέρος προηγήθηκαν με 2-0 (7' Τέγιαν, 42' Ροσέν).

Οι Ιγκλς μείωσαν με το αυτογκόλ του Τέγιαν (45′), αλλά οι γηπεδούχοι έκαναν το 3-1 με τον φαν ντερ Καμπ στο 71ο λεπτό, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν ξανά με τον Σμιτ (73′) και τον Χέτλι να διαμορφώνει όμως το τελικό σκορ στις καθυστερήσεις.

Η Γκόου Αχέντ αγωνίστηκε με τους: Ντε Μπουσέρ, Αντελγκρααντ (79′ Τζέιμς), Κράμερ, Νάουμπερ, Ντέγιλ, Μόλενστιν, Σουράι (79′ Στόκερς), Λίντχορστ (63′ Ραχμούνι), Πέτερσον (62′ Μπρέουμ), Σμιτ, Γκούντμιν (62′ Μάργκαρετ).

Νωρίτερα η Φέγενορντ πήρε δύσκολα τη νίκη στο Γκρόνιγκεν κόντρα στην τοπική ομάδα με 1-0 και παρέμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας, χάρη στο γκολ του Ουέντα στο 50ο λεπτό, ενώ η Ουτρέχτη με τον Βασίλη Μπάρκα ξανά κάτω από τα δοκάρια της έμεινε στο 2-2 στην έδρα της κόντρα στη Χέρενφεν.

Νωρίτερα, σημαντική νίκη πέτυχε η Ναϊμέγκεν στην έδρα της κόντρα στην Αλκμααρ με 2-1 και την «έπιασε» στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:

Τβέντε-Φορτούνα Σιτάρντ 3-2

Αγιαξ-Μπρέντα 2-1

Φόλενταμ-Τσβόλε 2-1

Εξέλσιορ-Αϊντχόφεν 1-2

Χεράκλες-Σπάρτα Ρότερνταμ 3-0

Ναϊμέγκεν-Αλκμααρ 2-1

Γκρόνινγκεν-Φέγενορντ 0-1

Ουτρέχτη-Χέρενφεν 2-2

Τέλσταρ-Γκόου Αχεντ 4-2

Βαθμολογία (σε 7 αγώνες)

Φέγενορντ 19

Αϊντχόφεν 16

Άγιαξ 15

Γκρόνινγκεν 12

Ναϊμέγκεν 12

Αλκμάαρ 12

Τβέντε 10

Φορτούνα Σιτάρντ 10

Ουτρέχτη 10

Γκόου Αχέντ Ιγκλς 9

Σπάρτα Ρότερνταμ 9

Μπρέντα 7

Τσβόλε 7

Φόλενταμ 7

Τέλσταρ 7

Εξέλσιορ 6

Χέρενφεν 6

Χέρακλες 3