Ηττα της Γκόου Αχέντ πριν τον Παναθηναϊκό - Real.gr

Οι Ιγκλς μείωσαν με το αυτογκόλ του Τέγιαν (45′), αλλά οι γηπεδούχοι έκαναν το 3-1 με τον φαν ντερ Καμπ στο 71ο λεπτό, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν ξανά με τον Σμιτ (73′) και τον Χέτλι να διαμορφώνει όμως το τελικό σκορ στις καθυστερήσεις.
Η Γκόου Αχέντ αγωνίστηκε με τους: Ντε Μπουσέρ, Αντελγκρααντ (79′ Τζέιμς), Κράμερ, Νάουμπερ, Ντέγιλ, Μόλενστιν, Σουράι (79′ Στόκερς), Λίντχορστ (63′ Ραχμούνι), Πέτερσον (62′ Μπρέουμ), Σμιτ, Γκούντμιν (62′ Μάργκαρετ).
Νωρίτερα η Φέγενορντ πήρε δύσκολα τη νίκη στο Γκρόνιγκεν κόντρα στην τοπική ομάδα με 1-0 και παρέμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας, χάρη στο γκολ του Ουέντα στο 50ο λεπτό, ενώ η Ουτρέχτη με τον Βασίλη Μπάρκα ξανά κάτω από τα δοκάρια της έμεινε στο 2-2 στην έδρα της κόντρα στη Χέρενφεν.
Νωρίτερα, σημαντική νίκη πέτυχε η Ναϊμέγκεν στην έδρα της κόντρα στην Αλκμααρ με 2-1 και την «έπιασε» στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:
Τβέντε-Φορτούνα Σιτάρντ 3-2
Αγιαξ-Μπρέντα 2-1
Φόλενταμ-Τσβόλε 2-1
Εξέλσιορ-Αϊντχόφεν 1-2
Χεράκλες-Σπάρτα Ρότερνταμ 3-0
Ναϊμέγκεν-Αλκμααρ 2-1
Γκρόνινγκεν-Φέγενορντ 0-1
Ουτρέχτη-Χέρενφεν 2-2
Τέλσταρ-Γκόου Αχεντ 4-2
Βαθμολογία (σε 7 αγώνες)
Φέγενορντ 19
Αϊντχόφεν 16
Άγιαξ 15
Γκρόνινγκεν 12
Ναϊμέγκεν 12
Αλκμάαρ 12
Τβέντε 10
Φορτούνα Σιτάρντ 10
Ουτρέχτη 10
Γκόου Αχέντ Ιγκλς 9
Σπάρτα Ρότερνταμ 9
Μπρέντα 7
Τσβόλε 7
Φόλενταμ 7
Τέλσταρ 7
Εξέλσιορ 6
Χέρενφεν 6
Χέρακλες 3