Ήττα της Στουρμ Γκρατς πριν τον Παναθηναϊκό - Real.gr

Η Στουρμ είχε κακή απόδοση και ηττήθηκε με 3-1 από τη ΛΑΣΚ στο Γκρατς, λίγες ημέρες πριν από τη μάχη με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για το Europa League.

Η προσεχής αντίπαλος της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ προηγήθηκε στο έβδομο λεπτό με τον Κιτεϊσβίλι, όμως η ΛΑΣΚ δεν άργησε να κάνει την ανατροπή με τα γκολ των Γιόργκενσεν (25′) και Ούσορ (27′). Στο δεύτερο μέρος η ΛΑΣΚ πέτυχε τρίτο γκολ με τον Ντανέκ στο 60ο λεπτό, με το οποίο διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Τελευταία επιτυχία της Στουρμ ήταν αυτή στις 29 Οκτωβρίου όταν απέκλεισε τη Βόλφσμπεργκερ στο κύπελλο στη διαδικασία των πέναλτι.

Η αρχική ενδεκάδα της προσεχούς αντιπάλου του «τριφυλλιού»: Κρίστενσεν, Μάλιτς (69′ Χιρλάντερ), Έρμαν, Λαβαλί, Καρίτς, Χόρβατ, Τσουκβουάνι (68′ Ρόσγκα), Στάνκοβιτς, Κιτεϊσβίλι, Γκρίγκιτς (69′ Γιάτα), Μαλόουν (46′ Καγιόμπο).