Jupiler League: «Κάζο» για την Μπριζ του Τζόλη - Real.gr

Το σερί τριών νικών που έφερε την Μπριζ ξανά σε απόσταση... αναπνοής απ' την πρωτοπόρο Σεντ Ζιλουάζ, «γκρεμίστηκε» στο εναρκτήριο παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής της βελγικής Jupiler League, με την ομάδα του Χρήστου Τζόλη να γνωρίζει εντός έδρας ήττα-σοκ 2-3 απ' την εκ των ουραγών Λα Λουβιέρ.

Όλα πήγαιναν ιδανικά για την Μπριζ στο πρώτο ημίωρο, καθώς προηγήθηκε με 2-0 χάρις στα γκολ των Βέρμαντ (23′) και Βέτλεσεν (29′, από ασίστ του Τζόλη). Η αποβολή του Ορντόνιεζ στο 39′, ωστόσο, άλλαξε όλα τα δεδομένα του αγώνα, με τη Λα Λουβιέρ να εκμεταλλεύεται το αριθμητικό πλεονέκτημά της στο δεύτερο μέρος και να φτάνει σε μία μεγάλη ανατροπή με τα γκολ των Αφριγιέ (61′), Λασαϊνί (81′) και Φαλ (89′).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη βελγική Jupiler League, έχουν ως εξής:

Μπριζ-Λα Λουβιέρ 2-3

Ζούλτε Βάρεγκεμ-Γκενκ 17/01

Βέστερλο-Σερκλ Μπριζ 17/01

Σεντ Ζιλουάζ-Μαλίν 17/01

Γάνδη-Αντερλεχτ 18/01

Ντέντερ-Αντβέρπ 18/01

Σαρλερουά-Σταντάρ Λιέγης 18/01

Σεντ Τρούϊντεν-Λέουβεν 18/01

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 42

Κλαμπ Μπριζ 41 -21αγ.

Σεντ Τρουιντέν 39

Άντερλεχτ 35

Μαλίν 31

Σταντάρ Λιέγης 27

Αντβέρπ 27

Γάνδη 26

Γκενκ 25

Βέστερλο 24

Σαρλερουά 24

Ζούλτε Βάρεγκεμ 23

Λα Λουβιέρ 23 -21αγ.

Λέουβεν 20

Σερκλ Μπριζ 17

Ντέντερ 13