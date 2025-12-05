ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Προτεραιότητα η δημόσια ασφάλεια κι όχι οι φαντασιώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου» - Real.gr

Με επίσημη τοποθέτησή της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε στα σχόλια που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα social media σχετικά με όσα συνέβησαν στο ΣΕΦ και την αναβολή του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, λόγω της κακοκαιρίας και των προβλημάτων που προκάλεσε.

Όπως τονίζουν οι Πειραιώτες για την απόφαση αναβολής, «η Ελληνική Πολιτεία, δια του Υφυπουργού Αθλητισμού, αποφάσισε άμεσα την αναβολή της διεξαγωγής του χθεσινού αγώνα, θέτοντας, όπως ήταν απολύτως εύλογο, ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα τη δημόσια ασφάλεια και όχι τις “φαντασιώσεις” του Γιαννακόπουλου».

Η ανακοίνωση:

Χθες, την ώρα που με μήνυμα 112 της Πολιτικής Προστασίας η Περιφέρεια Αττικής τελούσε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γεγονός που καθιστούσε εξαιρετικά επικίνδυνη τόσο την προσέλευση όσο και την αποχώρηση των φιλάθλων μας από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο σημερινός ιδιοκτήτης της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός είχε ως μοναδικό μέλημα την επιβολή τιμωρίας στην Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός για ανύπαρκτους λόγους.

Ευτυχώς, η Ελληνική Πολιτεία, δια του Υφυπουργού Αθλητισμού, αποφάσισε άμεσα την αναβολή της διεξαγωγής του χθεσινού αγώνα, θέτοντας, όπως ήταν απολύτως εύλογο, ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα τη δημόσια ασφάλεια και όχι τις «φαντασιώσεις» του Δ. Γιαννακόπουλου.

Και τώρα, αφού θέλει να πάμε στο δικό του επίπεδο, να του πούμε κάποια πράγματα: