Και με τη… βούλα στη Μπόρνμουθ ο Μανδάς - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Το επόμενο βήμα στην καριέρα του έκανε ο Χρήστος Μανδάς.

Ο Έλληνας κίπερ πέρασε από τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ, έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο και σήμερα ανακοινώθηκε από τη Μπόρνμουθ.

Ο αγγλικός σύλλογος επισημοποίησε το deal με τη Λάτσιο για τον 24χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού. Παράλληλα, υπάρχει οψιόν αγοράς του από τα «κεράσια», η οποία υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ.

Ο Μανδάς ξεκίνησε την καριέρα του από τον Ατρόμητο, ενώ ακολούθησε η μετακίνησή του στον ΟΦΗ. Οι Κρητικοί τον πούλησαν με 1,3 εκατ. ευρώ στη Λάτσιο τον Ιανουάριο του 2023, ενώ μέχρι σήμερα κατέγραψε 33 εμφανίσεις με τον ιταλικό σύλλογο.

Ασφαλώς, έχει υπάρξει και 2 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα.