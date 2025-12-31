Και με τη... βούλα στον ΠΑΟΚ ο Γερεμέγιεφ - Real.gr

Στην οικογένεια του ΠΑΟΚ ανήκει επίσημα από σήμερα ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ. Ο 32χρονος Σουηδός επιθετικός δεσμεύτηκε με τον «Δικέφαλο» ως το καλοκαίρι του 2027.

Για την απόκτησή του οι Θεσσαλονικείς ανέφεραν:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ με ελεύθερη μεταγραφή. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06.2027.

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1993 στην Κουνγκσμπάκα της Σουηδίας και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στα τμήματα υποδομής της Tölö και κατόπιν της Örgryte, όπου έκανε και τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Το 2013 πήρε μεταγραφή στην Qviding, σημειώνοντας 14 γκολ και μία ασίστ σε 21 εμφανίσεις, πριν συνεχίσει την καριέρα του στη Häcken για τις σεζόν 2014-15 και 2015-16 , όπου σε 51 συμμετοχές πέτυχε 17 γκολ και μοίρασε εννιά ασίστ ενώ κατέκτησε και το Κύπελλο Σουηδίας τη σεζόν 2015-16.

Το καλοκαίρι του 2016 μετακόμισε στο Μάλμε για λογαριασμό της ομώνυμης ομάδας, καταγράφοντας 57 συμμετοχές, 14 γκολ και 13 ασίστ, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα Σουηδίας. Τον Ιούλιο του 2018 επέστρεψε στη Häcken, μετρώντας 34 συμμετοχές, 17 γκολ και 11 ασίστ σε μία γεμάτη σεζόν.

Τον Αύγουστο του 2019 πήρε μεταγραφή στη Dynamo Dresden, όπου αγωνίστηκε σε 24 παιχνίδια, σκοράροντας τέσσερις φορές και μοιράζοντας τρεις ασίστ. Τον Αύγουστο του 2020 παραχωρήθηκε δανεικός στην Twente, με την οποία αγωνίστηκε σε 10 παιχνίδια και σκόραρε μία φορά.

Ο δανεισμός του ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2021 και ο Σουηδός στράικερ αποχώρησε από την Dynamo Dresden και επέστρεψε για ακόμη μία φορά στη Häcken. Ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ τη σεζόν 2021-22 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του σουηδικού πρωταθλήματος με 22 γκολ, οδηγώντας τη Häcken στον τίτλο του πρωταθλητή Σουηδίας τη σεζόν 2022. Συνολικά στη τρίτη του θητεία στον σύλλογο κατέγραψε 63 συμμετοχές, 40 γκολ και έξι ασίστ.

Τον Ιανουάριο του 2023 μετακόμισε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, ο οποίος τον παραχώρησε άμεσα δανεικό στον Λεβαδειακό μέχρι το τέλος της σεζόν, όπου αγωνίστηκε σε 10 ματς και σημείωσε ένα γκολ και μοίρασε δύο ασίστ. Μετά τη λήξη του δανεισμού ο Σουηδός επιθετικός επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και σε δυόμισι σεζόν κατέγραψε 60 συμμετοχές, 16 γκολ και μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ κατέκτησε και το Κύπελλο Ελλάδας τη σεζόν 2024-25».