Και ο Γιουρτσεβέν εκτός με Μαρούσι - Real.gr

Χωρίς τρεις παίκτες θα παραταχθεί τελικά ο Παναθηναϊκός στη σημερινή (25/1, 15:45) εντός έδρας αναμέτρηση με το Μαρούσι στο "Telekom Center Athens" για τη 16η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Και αυτό γιατί και ο Ομέρ Γιουρτσεβέν δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του τεχνικού των «πρασίνων», Εργκίν Αταμάν, για τη συνάντηση με την ομάδα των βορείων προαστείων, καθώς ταλαιπωρείται από ίωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του για το ματς με τους «κιτρινόμαυρους» ούτε τους Κέντρικ Ναν και Τσεντί Οσμάν, καθώς οι δύο παίκτες του «τριφυλλιού» ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς. Συγκεκριμένα, ο Ναν έχει πρόβλημα στον αστράγαλο και ο Οσμάν ενοχλήσεις στη γάμπα, με αποτέλεσμα ο Εργκίν Αταμάν να μην τους υπολογίζει. Άλλωστε, και οι δύο είχαν απουσιάσει και από το ματς που προηγήθηκε για τη Euroleague, με τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ, κι έτσι αμφότεροι θα προσπαθήσουν να είναι έτοιμοι ενόψει της «μάχης» της ερχόμενης Παρασκευής (30/1) με τη Βιλερμπάν στη Γαλλία.