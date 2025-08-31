Και τυπικά «Ρωμαίος» ο Τσιμίκας - Real.gr

Η σχετική ανάρτηση στα social media του ιταλικού συλλόγου, σφράγισε τον δανεισμό του Έλληνα διεθνή από τη Λίβερπουλ, έως το τέλος της σεζόν.
Έτσι, ο 29χρονος θα γίνει ο 8ος Έλληνας που θα φορέσει τη φανέλα των «Τζαλορόσι» μετά τους Χολέβας, Ταχτσίδη, Μανωλά, Δέλλα, Χούτο, Τοροσίδη και Κεραμίτση
🤳 Un messaggio da Kostas…#ASRoma pic.twitter.com/dyz4vwvuX6
— AS Roma (@OfficialASRoma) August 31, 2025
Στο σχετικό βίντεο με το οποίο υποδέχτηκε τον παίκτη, αποκαλύπτεται και το νούμερο που θα φορέσει ο «Τσίμι» στη νέα του ομάδα, το «12».
Benvenuto a Roma, Kostas! 🇬🇷💛❤️#ASRoma pic.twitter.com/Z9yS7RuvaM
— AS Roma (@OfficialASRoma) August 31, 2025
✍️ Kostas Tsimikas è un nuovo calciatore giallorosso! 🐺
📄 https://t.co/LxTqWXMejl#ASRoma pic.twitter.com/mPXLtMY1dO
— AS Roma (@OfficialASRoma) August 31, 2025