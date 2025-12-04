Quantcast
Κακοκαιρία Byron: Αναβλήθηκε οριστικά ο αγώνας Ολυμπιακός - Φενερμπαχτσέ για την Ευρωλίγκα - Real.gr
Κακοκαιρία Byron: Αναβλήθηκε οριστικά ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ για την Ευρωλίγκα

19:36, 04/12/2025
Κακοκαιρία Byron: Αναβλήθηκε οριστικά ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ για την Ευρωλίγκα

Η αναμέτρηση μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας στην Αττική που σήμανε «κόκκινο συναγερμό».

Αναβλήθηκε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για τη EuroLeague εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron που πλήττει την Αττική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, η σημερινή (04/12, 21:15) αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, αναβλήθηκε».

