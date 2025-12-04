Κακοκαιρία Byron: Αναβλήθηκε οριστικά ο αγώνας Ολυμπιακός - Φενερμπαχτσέ για την Ευρωλίγκα - Real.gr

Η αναμέτρηση μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας στην Αττική που σήμανε «κόκκινο συναγερμό».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, η σημερινή (04/12, 21:15) αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, αναβλήθηκε».