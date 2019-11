Κάλεσμα νίκης από τον Μαρτίνς

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

«Πιστεύουμε στον εαυτό μας. Θέλουμε να γράψουμε ιστορία στο Allianz Arena και γι' αυτό θα πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί με πάθος και συγκέντρωση», έγραψε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος με το ποστ να γίνεται τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά.

Pedro Martins?@CoachPMartins

· 43m

We believe in ourselves. We want to make history in Allianz Arena and to get it we will have to fight together with passion and concentration.#Οlympiacos #UCL #FCBOLY