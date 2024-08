Καλλιτεχνική Κολύμβηση-Παγκόσμιο Νέων/Νεανίδων: Έκτη θέση στον τελικό του Ελεύθερου Ντουέτου για τις Θάνου /Ρηγάκου

Την έκτη θέση στον τελικό του Ελεύθερου Ντουέτου, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης της κατηγορίας junior (Νέων - Νεανίδων), το οποίο φιλοξενείται στη Λίμα του Περού, κατέλαβαν οι Βασιλική Θάνου/Σοφία Ρηγάκου.

Οι ελληνίδες αθλήτριες βαθμολογήθηκαν με 269,6959 για το πρόγραμμά τους με θέμα «What's behind through the door».