Καραγιαννίδης: Επίσημα στον Ολυμπιακό για πέντε χρόνια - Real.gr

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Αντώνη Καραγιαννίδη, καταβάλλοντας buy out ύψους 500.000 ευρώ στον Προμηθέα Πάτρας. Ο 23χρονος Έλληνας φόργουορντ υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους» και τη νέα σεζόν θα αγωνιστεί ως δανεικός στην ομάδα της Πάτρας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Αντώνη Καραγιαννίδη. Ο 23χρονος πάουερ φόργουορντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας και την προσεχή σεζόν θα αγωνιστεί ως δανεικός στον Προμηθέα Πάτρας.

Το who is who

Όνομα: Αντώνης Καραγιαννίδης

Ημερομηνία γέννησης: 13/04/2002

Υπηκοότητα: Ελλάδα

Ύψος: 2.06 μ.

Θέση: Power Forward

Προηγούμενες ομάδες:

ΠΑΟΚ (2021–2022)

Αίας Ευόσμου (2022–2023)

Προμηθέας Πατρών (2023–2025)

Οι φετινοί αριθμοί του

Στη Basket League, σε 24 αγώνες είχε μέσο όρο 7,2 πόντους, 6,3 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ.

Στο Basketball Champions League, σε 12 συμμετοχές μέτρησε 7,9 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο».

Πηγή: Filathlos.gr