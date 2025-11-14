Quantcast
Καραλής: Είχα έναν σοβαρό τραυματισμό – Οι γιατροί ανακοίνωσαν στη μητέρα μου ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίσω - Real.gr
01:45, 14/11/2025
Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου, στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίω βρέθηκε ο Εμμανουήλ Καραλής το βράδυ της Πέμπτης (13/11), ο οποίος μίλησε για τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε στην πορεία του, με αποκορύφωμα έναν μεγάλο τραυματισμό σε ηλικία 18 ετών, που λίγο έλειψε να οδηγήσει σε πρόωρη διακοπή της καριέρας του.

«Όταν ήμουν δεκαοχτώ χρονών είχα έναν πολύ μεγάλο τραυματισμό, είχα ένα οστικό οίδημα στην ηβική σύμφυση, είναι στα πόδια τέλος πάντων και ήτανε τόσο δυνατός ο τραυματισμός που εγώ δεν ήμουν στο ιατρείο όταν ανακοίνωσαν στη μητέρα μου ότι ο Εμμανουήλ δεν θα καταφέρει να επανέλθει στο επίπεδο που είναι, τότε. Είχα κάνει τότε παγκόσμιο ρεκόρ Παίδων και Εφήβων 18 χρονών. Οπότε είχα μία καριέρα να διανύσω.», είπε αρχικά ο Εμμανουήλ Καραλής.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Και έρχεται αυτός ο μεγάλος τραυματισμός και ανακοινώνουν στη μητέρα μου ότι ο Εμμανουήλ δε θα συνεχίσει την καριέρα που έχει, γιατί ο τραυματισμός αυτός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά με την πίστη, με την αγάπη που έχω στην οικογένειά μου, ήταν αυτό που με κράτησε πραγματικά, να παλέψω και να καταφέρω να πιστέψω. Γιατί εγώ δεν πίστευα οτι θα καταφέρω να ξαναφτάσω σε αυτό το επίπεδο, αλλά όταν πιστεύουνε πάρα πολύ οι γονείς σου, η οικογένειά σου είναι το φως. Οπότε είμαι πάρα πολύ τυχερός που έχω μια τέτοια οικογένεια, που με βοήθησαν να δω αυτό το φως στο τούνελ, κατάφεραν να με βγάλουν έξω και από τραυματισμούς και από ρατσισμό και από κατάθλιψη, από όλα. Γιατί έχω περάσει όπως όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι αθλητές, γενικότερα, περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Ο κάθε άνθρωπος περνάει τη δικιά του Οδύσσεια. Οπότε εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερός και ευγνώμων που έχω αυτή την οικογένεια και με έχει αναθρέψει έτσι ώστε να βλέπω όλα τα θετικά».

πηγή: enikos.gr

