Καραλής για τη δυσλεξία: Ήταν δύσκολη η μάχη – Έκανα λογοθεραπεία - Real.gr

«Ναι, μεγαλώνοντας εγώ, όταν πήγαινα σχολείο, μαζί με την αδελφή μου που ήμασταν συμμαθητές, η καθηγήτρια έλεγε κάτι πάρα πολύ απλό και μετά λέει “Παιδιά, το καταλάβατε;” και όλοι έλεγαν “Ναι, ναι, ναι, το καταλάβαμε” και εγώ ήμουν από πίσω και δεν είχα καταλάβει και έλεγα ναι, ενώ μέσα μου δεν είχα καταλάβει, οπότε λέω “Παιδιά, χαζός είμαι;”», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα και σε τέτοια και σε αυτή την ηλικία, όταν συνειδητοποιείς μόνος σου ότι κάτι δεν πάει καλά γύρω σου, χάνεις τον κόσμο κάτω από τα πόδια σου, οπότε ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη. Ευτυχώς, ήμουν πάρα πολύ τυχερός που κατάφεραν και πήγαν οι καθηγητές, η μητέρα μου, και είπαν “Ο Εμμανουήλ… να δούμε, ίσως έχει δυσλεξία, να του κάνουμε… να πάμε σε μια λογοθεραπεία να δούμε άμα όντως έχει δυσλεξία”.

Τελικά έδειξε ότι είχα δυσλεξία. Ξεκίνησα λογοθεραπεία γιατί δεν μπορούσα και να μιλήσω σωστά, δεν μπορούσα να πω «τώρα» για παράδειγμα ή κάποια άλλα πράγματα, δεν μπορούσα να εκφράσω με λόγια αυτά που σκέφτομαι και άλλα πολλά που για τέτοια ηλικία ήταν πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Αλλά ήμουν τυχερός που με την οικογένειά μου και με τους ανθρώπους γύρω μου κατάφερα να ξεκινήσω λογοθεραπεία πολύ εντατικά. Πολύ δύσκολα ήταν στην αρχή για μένα, αλλά μεγαλώνοντας βρήκα την άλλη μου αγάπη, τον αθλητισμό, τον στίβο, που ήμουν εξαιρετικά εκ γενετής.».

Καταλήγοντας, τόνισε ότι: «Δεν έχω περάσει την πιο εύκολη ζωή, αλλά σίγουρα ζω μια πολύ όμορφη ζωή και μια ζωή που μέσα από τις δυσκολίες έχω καταφέρει να γίνω καλύτερος, έχω καταφέρει να γίνω ο άνθρωπος που είμαι αυτή τη στιγμή και έχω καταφέρει να θέλω στη ζωή μου μόνο αγάπη και μόνο θετικότητα».