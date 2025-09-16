Καραλής: Θέλω κι εγώ να είμαι νικητής, θέλω να κάνω παγκόσμια ρεκόρ, θέλω να είμαι πρώτος - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Χρειάστηκε περισσότερη από μία ώρα για να διασχίσει τη μεικτή ζώνη. Τηλεοπτικά δίκτυα, ξένοι και Έλληνες δημοσιογράφοι ήθελαν να μιλήσουν με το “next big think” του επί κοντώ: τον «ασημένιο» στο Παγκόσμιο του Τόκιο, Εμμανουήλ Καραλή.

Ο 26χρονος αθλητής χαρούμενος, ανακουφισμένος και πρόθυμος στάθηκε με υπομονή σε όλα τα Μέσα και φανέρωσε τη μεγάλη του ανυπομονησία για τα ακόμη μεγαλύτερα άλματα που θέλει να προσεγγίσει στο εγγύς μέλλον.

«Ήταν μια ωραία μέρα σήμερα (σσ. χθες). Κατάφερα να ξεπεράσω τον εαυτό μου, να πηδήξω πάνω από 6μ. και να δω για πρώτη φορά ορισμένα μεγάλα ύψη. Ναι, ήταν πολύ όμορφα σήμερα και είμαι χαρούμενος που φεύγω από αυτόν τον αγώνα υγιής και έτοιμος για νέα ρεκόρ», είπε ο σπουδαίος αυτός αθλητής.

Συνέχισε λέγοντας: «Κάναμε κάποιες δοκιμές για να κυνηγήσουμε την υπέρβαση. Βέβαια, αυτές οι τρεις προσπάθειες που έκανα στα 5.95μ. με αποδιοργάνωσαν λίγο, αλλά δοκίμασα κάποια νέα κοντάρια, έδειξα ότι μπορώ να πηδήξω ψηλά και ναι, το έκανα. Έκανα 6 μέτρα και δοκίμασα για τα 6.10μ, προσπάθησα και για τα 6.15μ και για τα 6.20μ. Ήταν ένας άλλος αγώνας, τον ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και έδειξα έτοιμος γι’ αυτά τα ύψη», υποστήριξε.

Όσον αφορά για το τι ζήτησαν από εκείνον οι προπονητές του πριν το τρίτο άλμα στα 5.95μ, είπε χαρακτηριστικά: «Μου είπαν ότι μπορούσα να το περάσω. Μου είπαν πράγματα τεχνικά που ήδη ξέρω, οπότε δεν χρειάστηκε να μου πουν περισσότερα.

Στη συνέχεια απελευθερώθηκα κι έτσι ήρθε εύκολο και το άλμα στα 6μ. και όλα πήγαν τέλεια. Σίγουρα θα ήθελα έναν ακόμη αγώνα, να δοκιμάσω και πάλι σε τέτοια ύψη και σίγουρα θα έρθουν τη νέα χρονιά (οι αγώνες).

Τώρα το σώμα μου πρέπει να ξεκουραστεί, διότι είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Οπότε ναι, θα ξεκουραστώ και είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρω να πηδήξω ψηλά του χρόνου. Θα δοκιμάσω νέα πράγματα, πιο νέα. Θέλω και εγώ να είμαι νικητής, θέλω να κάνω παγκόσμια ρεκόρ, θέλω να είμαι πρώτος.

Έτσι είναι όλοι οι αθλητές. Θα προσπαθήσω για το καλύτερο δυνατό που μπορώ. Θέλω να εξαντλήσω όλα μου τα όρια και όταν τελειώσει η καριέρα μου στον αθλητισμό να ξέρω ότι τα έχω δοκιμάσει όλα. Έχω προσπαθήσει και έχω κάνει όλα αυτά τα πράγματα που πιστεύω πως έπρεπε να γίνουν ώστε να ξέρω ότι τα έχω δώσει όλα».