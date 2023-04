Καρέ-καρέ η σύρραξη στον αγώνα Ρεάλ-Παρτιζάν στη Μαδρίτη - Εντός της ημέρας ανακοινώνει ποινές η Euroleague

"Ο δεύτερος αγώνας των playoffs ανάμεσα στη Ρεάλ και την Παρτίζαν διακόπηκε ένα λεπτό και 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, όταν προέκυψε σύρραξη στο παρκέ και οι πάγκοι άδειασαν. Όταν εφαρμόστηκαν οι αποβολές για όσους συμμετείχαν στο επεισόδιο, οι δύο ομάδες δεν είχαν τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό των δύο αθλητών για να τελειώσει ο αγώνας, γι' αυτό και το ματς θεωρείται λήξαν με το σκορ στο 80-95 υπέρ της Παρτίζαν η οποία ως εκ τούτου προηγείται πλέον με 2-0 στη σειρά.

Η EuroLeague Basketball παρέπεμψε τα αναφερόμενα γεγονότα στον Ανεξάρτητο Πειθαρχικό Δικαστή της, ο οποίος θα εκδώσει απόφαση για τα επεισόδια που συνέβησαν εντός του γηπέδου σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία, εντός των επόμενων 24 ωρών. Η Euroleague Basketball καταδικάζει έντονα τα γεγονότα που συνέβησαν στο τέλος του αγώνα. Τέτοιες εκδηλώσεις δεν αντιπροσωπεύουν τις αξίες σεβασμού που προωθεί το πρωτάθλημα, οι σύλλογοί του και το άθλημα του μπάσκετ".

HUGE BRAWL just went down in Wizink Center between Partizan and Real Madrid players ?? #EuroLeaguepic.twitter.com/wkpzyIQTcM