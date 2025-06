Καρέτσας και Κωστούλας κατακτούν «κορυφές» της Ευρώπης – Η νέα διάκριση - Real.gr

Η νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου κάνει δυναμικά αισθητή την παρουσία της στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.

Οι Κωνσταντίνος Καρέτσας και Μπάμπης Κωστούλας συνεχίζουν να κερδίζουν τις εντυπώσεις, αυτή τη φορά μέσω μιας ξεχωριστής πανευρωπαϊκής διάκρισης που επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία τους.

Όπως καταγράφει το CIES Football Observatory, μια από τις εγκυρότερες πηγές στατιστικής και ανάλυσης στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, οι δύο Έλληνες βρίσκονται στην ελίτ των παικτών κάτω των 20 ετών που δημιουργούν τις περισσότερες επικίνδυνες καταστάσεις στα αντίπαλα καρέ. Η κατάταξη αφορά ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εκτός των πέντε κορυφαίων (Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία), προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη αξία στη διάκριση.

Ο 17χρονος εξτρέμ της Γκενκ, Κωνσταντίνος Καρέτσας, καταλαμβάνει την 6η θέση της λίστας, με εξαιρετικά νούμερα δημιουργίας, ξεπερνώντας ποδοσφαιριστές που έχουν ήδη απασχολήσει τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Είναι χαρακτηριστικό ότι αφήνει πίσω του τον Φράνκο Μασταντουόνο – ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα στη Λατινική Αμερική – για τον οποίο η Ρεάλ Μαδρίτης επένδυσε πρόσφατα πάνω από 45 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Καρέτσας καταγράφει 0,172 αναμενόμενες ασίστ ανά αγώνα, νούμερο που αποτυπώνει τη συνέπεια και τη δημιουργικότητά του στο επιθετικό παιχνίδι της βελγικής ομάδας.

Από κοντά και ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος μόλις πρόσφατα ολοκλήρωσε τη μεταγραφή-ρεκόρ από τον Ολυμπιακό στην αγγλική Μπράιτον, σε ένα deal που ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο νεαρός επιθετικός βρίσκεται στη 10η θέση της ίδιας λίστας, με 0,145 αναμενόμενες ασίστ ανά ματς, στοιχείο που επιβεβαιώνει το δημιουργικό αποτύπωμά του στην ομάδα του.

Η παρουσία δύο Ελλήνων σε ένα τόσο απαιτητικό στατιστικό Top 10 δεν είναι απλώς μια συγκυρία, αλλά μια ηχηρή απόδειξη ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει να επιδείξει νέα «διαμάντια» με διεθνή προοπτική. Με τα βλέμματα των σκάουτερ στραμμένα πάνω τους, οι Καρέτσας και Κωστούλας φαίνεται πως έχουν όλα τα φόντα για να αποτελέσουν σταθερά κομμάτια του ευρωπαϊκού χάρτη τα επόμενα χρόνια.

Most expected assists* per 90′, U2⃣0⃣ players in 4⃣5⃣ non-big-5 top divisions (@impect_official)

🥇 #JaylanPearman 🇦🇺

🥈 #AndrijaMaksimovic 🇷🇸

🥉 #MartimFernandes 🇵🇹#Toth 🇭🇺 #Godoy 🇨🇱 #Karetsas 🇬🇷 #Mastantuono 🇦🇷 #Daghim 🇩🇰 #Estevao 🇧🇷 #Kostoulas 🇬🇷

* as per xG of shots taken pic.twitter.com/V44NVmE5Dw

— CIES Football Obs (@CIES_Football) June 20, 2025