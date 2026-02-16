Κάρλο Αντσελότι: «Χάθηκε» στην αγκαλιά τριών γυναικών σε καρναβάλι - ΦΩΤΟ - Real.gr

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 πλησιάζει, αλλά ο Κάρλο Αντσελότι παραμένει ήρεμος, διατηρώντας το χαλαρό του στυλ που τον χαρακτηρίζει εδώ και χρόνια.

Ο προπονητής της Βραζιλίας, που πρόσφατα δέχεται επικρίσεις από τους οπαδούς για την παρουσία του Νεϊμάρ στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού, εθεάθη να διασκεδάζει στο καρναβάλι του Σαλβαδόρ.

Εκεί, ο γνωστός καλλιτέχνης Λέο Σαντάνα του ζήτησε να πάρει τον «Νέι» στην αποστολή για τα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με τον άλλοτε κόουτς της Ρεάλ Μαδρίτης να απαντά με χιούμορ: «Ευχαριστώ για τη συμβουλή».

Παράλληλα, viral έγινε μια φωτογραφία που δείχνει τον Αντσελότι περιτριγυρισμένο από κοπέλες, με τους χρήστες του Χ να σχολιάζουν τη χαλαρότητα του Ιταλού εκλέκτορα και το γεγονός ότι ξέρει να ζει καλά.

Curtindo o MELHOR CARNAVAL DO BRASIL em Salvador, nosso mister da Seleção Brasileira Carlo Ancelotti aproveita folga pra “relaxare e gozzare” Sabe viver pic.twitter.com/ny5tJr31ji — Vegettoria (@Vegettoria) February 15, 2026



ΠΗΓΗ: filathlos.gr