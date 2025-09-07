Καρμέλο Άντονι και Ντουάιτ Χάουαρντ στο Hall of Fame - Real.gr

Οι πρώην αστέρες του NBA, Καρμέλο Άντονι και Ντουάιτ Χάουαρντ, ήταν μεταξύ των εννέα ατόμων που εισήχθησαν στο Hall of Fame του μπάσκετ στην τελετή του Σαββάτου, στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης.

Και οι δύο τιμήθηκαν ατομικά και ως μέλη της νικήτριας ομάδας των ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο, με το παρατσούκλι «Ομάδα Λύτρωσης» μετά την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα το 2004, όπου αρκέστηκαν στο χάλκινο μετάλλιο.

«Είναι ωραίο να μπορείς να λες ότι βρίσκεσαι στο Hall of Fame δύο φορές. Είναι κάτι απίστευτο», είπε ο Άντονι. «Αυτή η ομάδα του 2008 έθεσε πραγματικά τον τόνο για το πώς συμπεριφέρεσαι ως επαγγελματίας αθλητής».

Άλλοι που εισήχθησαν ήταν οι πρώην αστέρες του WNBA, Μάγια Μουρ, Σίλβια Φάουλς και Σου Μπερντ, ο παλαίμαχος διαιτητής του NBA Ντάνι Κρόφορντ, ο προπονητής των Σικάγο Μπουλς Μπίλι Ντόνοβαν, και το στέλεχος των Μαϊάμι Χιτ, Μίκι Άρισον.

Ο σούπερ σταρ ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν παρών, έχοντας υπάρξει μέλος της Ολυμπιακής ομάδας του 2008 κι έχοντας κερδίσει τους τίτλους NBA του 2012 και του 2013 με τους Χιτ, οι οποίοι τότε ανήκαν στον Άρισον.

Ο Τζέισον Κιντ, αρχηγός της Ολυμπιακής ομάδας των ΗΠΑ του 2008 και νυν προπονητής των Ντάλας Μάβερικς, θυμήθηκε τον ενθουσιασμό που έβλεπε στον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαντ και τον Τζέιμς, όταν μάχονταν στη διάρκεια έντονων προπονήσεων.

«Κάθε πρωί, αναμετριόντουσαν, είχαν απίστευτη ενέργεια, έδιναν τον τόνο», θυμήθηκε.