«Καταιγίδα» η Φενέρ, μεγάλη ανατροπή η Ρεάλ και θρίαμβος της Βίρτους στο ιταλικό ντέρμπι - Real.gr

Η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης είχε πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, αλλά πάνω απ’ όλα έναν καθοριστικό Μπάλντγουιν, που έκλεισε το παιχνίδι με 24 πόντους και 2/4 τρίποντα. Από κοντά σε συνεισφορά και οι Μέλι (17π.), Μπιμπέροβιτς (16π.), Κόλσον (16π.), με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να φτάνει στην τρίτη σερί νίκη της.
Απ’ την άλλη πλευρά η Μπασκόνια είχε σε πάρα πολύ άστοχη βραδιά τον Χάουαρντ (12π., 1/7τριπ.) και τα περίμενε όλα απ’ τον Λουβαβού-Καμπαρό (20π.).
Τα δεκάλεπτα: 28-24, 53-53, 82-85, 93-108
Στη Μαδρίτη η Ντουμπάι έβαλε πολύ δύσκολα στη Ρεάλ για ένα ημίχρονο (44-54), όμως η «βασίλισσα» βρήκε τις λύσεις στο δεύτερο ημίχρονο και με μπροστάρη τον Χεζόνια (20π., 2/5τρίπ.) ανέτρεψε την κατάσταση κι έφτασε εντέλει σε μία άνετη νίκη με 107-93. Οι «μερένχες» ανέβηκαν στο 11-8 στο φινάλε του πρώτου γύρου της Euroleague και είναι στο όριο της δεκάδας και των play in, ενώ η Ντουμπάι (που είχε πρώτο σκόρερ τον Μπέικον με 26 π.), «έπεσε» στο 9-10.
Τα δεκάλεπτα: 27-24, 44-54, 63-60, 107-93
Γεμάτο από ανατροπές ήταν και στην Μπολόνια το μεγάλο ιταλικό ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Euroleague ανάμεσα στη Βίρτους και την Αρμάνι, με τους γηπεδούχους να επικρατούν εντέλει με 97-85 και να ανεβαίνουν στο 9-10. Η Αρμάνι έκανε εξαιρετική εκκίνηση στην πρώτη περίοδο (14-27) με σπουδαίο ματς απ’ τους Νίμπο (15π.) και ΛεΝτέι (14π.), όμως η Βίρτους «απάντησε» και πάτησε… γκάζι με τους Μόργκαν (22π.) και Άλστον (20π.) στη δεύτερη και την τρίτη περίοδο κι έφτασε σε μία σχετικά… άνετη νίκη στο φινάλε.
Τα δεκάλεπτα: 14-27, 47-47, 77-66, 97-85