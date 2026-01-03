«Καταιγίδα» η Φενέρ, μεγάλη ανατροπή η Ρεάλ και θρίαμβος της Βίρτους στο ιταλικό ντέρμπι - Real.gr

Ο επιθετικός πλουραλισμός της Φενερμπαχτσέ και το «ξέσπασμά» της στο τελευταίο δεκάλεπτο της χάρισαν ένα πολύ σπουδαίο διπλό στην έδρα της Μπασκόνια στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Euroleague, που την ανέβασε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 12-6 (έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ).

Η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης είχε πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, αλλά πάνω απ’ όλα έναν καθοριστικό Μπάλντγουιν, που έκλεισε το παιχνίδι με 24 πόντους και 2/4 τρίποντα. Από κοντά σε συνεισφορά και οι Μέλι (17π.), Μπιμπέροβιτς (16π.), Κόλσον (16π.), με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να φτάνει στην τρίτη σερί νίκη της.

Απ’ την άλλη πλευρά η Μπασκόνια είχε σε πάρα πολύ άστοχη βραδιά τον Χάουαρντ (12π., 1/7τριπ.) και τα περίμενε όλα απ’ τον Λουβαβού-Καμπαρό (20π.).

Τα δεκάλεπτα: 28-24, 53-53, 82-85, 93-108

Στη Μαδρίτη η Ντουμπάι έβαλε πολύ δύσκολα στη Ρεάλ για ένα ημίχρονο (44-54), όμως η «βασίλισσα» βρήκε τις λύσεις στο δεύτερο ημίχρονο και με μπροστάρη τον Χεζόνια (20π., 2/5τρίπ.) ανέτρεψε την κατάσταση κι έφτασε εντέλει σε μία άνετη νίκη με 107-93. Οι «μερένχες» ανέβηκαν στο 11-8 στο φινάλε του πρώτου γύρου της Euroleague και είναι στο όριο της δεκάδας και των play in, ενώ η Ντουμπάι (που είχε πρώτο σκόρερ τον Μπέικον με 26 π.), «έπεσε» στο 9-10.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 44-54, 63-60, 107-93

Γεμάτο από ανατροπές ήταν και στην Μπολόνια το μεγάλο ιταλικό ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Euroleague ανάμεσα στη Βίρτους και την Αρμάνι, με τους γηπεδούχους να επικρατούν εντέλει με 97-85 και να ανεβαίνουν στο 9-10. Η Αρμάνι έκανε εξαιρετική εκκίνηση στην πρώτη περίοδο (14-27) με σπουδαίο ματς απ’ τους Νίμπο (15π.) και ΛεΝτέι (14π.), όμως η Βίρτους «απάντησε» και πάτησε… γκάζι με τους Μόργκαν (22π.) και Άλστον (20π.) στη δεύτερη και την τρίτη περίοδο κι έφτασε σε μία σχετικά… άνετη νίκη στο φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 14-27, 47-47, 77-66, 97-85