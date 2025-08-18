Καταιγιστική Σπόρτινγκ διέλυσε με 6-0 την Αρούκα με ασίστ Βαγιαννίδη - Real.gr

Με τον Γιώργο Βαγιαννίδη να κάνει ντεμπούτο ως αλλαγή και να καταγράφει την πρώτη του ασίστ με τη νέα του ομάδα, η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας επιβλήθηκε άνετα με 6-0 της Αρούκα στο «Ζοσέ Αλβαλάδε», κάνοντας στο 2/2 στην Primeira Liga, ανεβαίνοντας μαζί με τρεις ακόμη συλλόγους στην πρώτη θέση.

Τα «λιοντάρια» του Ρουί Μπόρχες φρόντισαν να… δαγκώσουν από νωρίς. Στο 20’ ο Ρικάρντο Μάνγκας άνοιξε το σκορ για να διπλασιάσει η Σπόρτινγκ τα τέρματά της στο ημίωρο με πέναλτι του Χαβιέ Λουίς Σουάρες – φάση στην οποία αποβλήθηκε ο Ντίλαν Ναντίν με απευθείας κόκκινη, με την Αρούκα να πετάει «λευκή πετσέτα». Ο Φρανσίσκο Τρινκάο ανέβασε στο τέλος του πρώτου μέρους το δείκτη του σκορ στο 3-0.

Ο Μπόρχες πέρασε στο ματς στο ξεκίνημα του β’ μέρους τον Βαγιαννίδη, αντί του Ιβάν Φρεσνέδα, με τη Σπόρτινγκ να συνεχίζει στο ίδιο τέμπο. Το 4-0 έκανε ο Μάνγκας στο 50’ μετά από ενέργεια από τα δεξιά και παράλληλο γύρισμα του πρώην άσου του Παναθηναϊκού. Δεύτερο προσωπικό γκολ και για τον Σουάρες που ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 5-0 στο 62’ αλλά και για τον Τρινκάο που διαμόρφωσε το τελικό 6-0 στο 76’.

Νωρίτερα, Μπράγκα και Μορεϊρένσε έφτασαν στη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια παίρνοντας εκτός έδρας «τρίποντα»: η μεν Μπράγκα με 3-0 επί της νεοφώτιστης Αλβέρκα η δε Μορεϊρένσε με 1-0 επί της «ευρωπαίας» Σάντα Κλάρα. Αντίθετα, η Ρίο Άβε των έξι Ελλήνων στον αγωνιστικό χώρο και του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου στον πάγκο έμεινε στο 1-1 με τη Νασιονάλ, αν και έπαιξε για περίπου μια ώρα με παίκτη παραπάνω.