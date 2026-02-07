Καταγγελία για τον Γιώργο Μπαρτζώκα στη Euroleague από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός - Real.gr

Σε καταγγελία στο πειθαρχικό όργανο της Euroleague προχώρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για όσα ακούγεται σε βίντεο ν’ απαντά προς φίλαθλο στις κερκίδες της Coca-Cola Arena, μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Ντουμπάι (26η αγωνιστική), μετά την εξύβριση από τον συγκεκριμένο φίλαθλο στα ελληνικά προς τον προπονητή των «ερυθρόλευκων».

Η διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε προχωρήσει σε καταγγελία προς τη Euroleague για τη φραστική επίθεση που δέχθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας ζητώντας από τη διοργανώτρια Αρχή να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εντοπιστεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος μέσω του οπτικοακουστικού υλικού του γηπέδου.