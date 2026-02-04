Quantcast
Καταγγελία του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα για φραστική επίθεση στον Μπαρτζώκα: Οπαδός τον έβρισε στα ελληνικά και ανέβηκε στην εξέδρα για εξηγήσεις - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
Καταγγελία του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα για φραστική επίθεση στον Μπαρτζώκα: Οπαδός τον έβρισε στα ελληνικά και ανέβηκε στην εξέδρα για εξηγήσεις – ΒΙΝΤΕΟ

07:41, 04/02/2026
  • Επεισοδιακό ήταν το φινάλε της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι BC, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας δέχθηκε φραστική επίθεση από οπαδό.
  • Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» κινήθηκε προς το μέρος του οπαδού, ο οποίος τον στοχοποιούσε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, και οι δύο άνδρες είχαν έντονο διάλογο.
  • Η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε ότι κατήγγειλε επίσημα το περιστατικό στην Ευρωλίγκα, ζητώντας τον εντοπισμό και την τιμωρία του συγκεκριμένου οπαδού για την απαράδεκτη συμπεριφορά του.
Επεισοδιακό ήταν το φινάλε της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι BC για την 26η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, καθώς μετά το τέλος του αγώνα σημειώθηκε ένταση στις εξέδρες της Coca Cola Arena.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δέχθηκε φραστική επίθεση από οπαδό, ο οποίος –σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ– τον στοχοποιούσε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» κινήθηκε προς το μέρος του και οι δύο άνδρες είχαν έντονο διάλογο, προτού η κατάσταση εκτονωθεί.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε ότι κατήγγειλε επίσημα το περιστατικό στην Ευρωλίγκα, ζητώντας τον εντοπισμό και την τιμωρία του συγκεκριμένου οπαδού για την απαράδεκτη συμπεριφορά του.

Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ο οπαδός δήλωνε υποστηρικτής άλλης ελληνικής ομάδας και μάλιστα οι φίλοι του Ολυμπιακού τού ζήτησαν επίσης τον λόγο με συνέπεια να δημιουργηθεί ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Οι σεκιούριτι του γηπέδου έβγαλαν έξω τον οπαδό που έβρισε κι έκανε άσεμνη χειρονομία στον προπονητή του Ολυμπιακού και εκεί το περιστατικό έληξε.

Οι δυο τους είχαν έναν σύντονο διάλογο σε υψηλές εντάσεις μέσα στο πλήθος, που παρακολουθούσε το περιστατικό.

 


Μπαρτζώκας μετά την ήττα του Ολυμπιακού: «Αισθάνομαι χάλια, έγινε φάουλ στον Γουόκαπ στην κανονική διάρκεια»

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 108-98 από την Ντουμπάι BC και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις ανέφερε ότι πριν το τρίποντο του Φουρνιέ και όταν το σκορ ήταν 93-92 υπέρ των γηπεδούχων υπήρχε φάουλ για βολές πάνω στον Γουόκαπ.

Ο Έλληνας τεχνικός είχε και έναν έντονο διάλογο με έναν οπαδό στις κερκίδες του γηπέδου της Ντουμπάι, το οποίο τον έφτασε στο σημείο να ανέβει στις εξέδρες, μετά την ήττα του Ολυμπιακού στην 26η αγωνιστική της Euroleague.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα για την αναμέτρηση
«Αισθάνομαι φανταστικά… Πώς να αισθάνομαι; Αισθάνομαι χάλια. Είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πριν από το τρίποντο του Εβάν Φουρνιέ (σ.σ. άστοχο στο 93-92 στα -6″ της κ.δ.) έγινε καθαρό φάουλ στον Τόμας Ουόκαπ στο επιθετικό ριμπάουντ.

Στην παράταση χάσαμε όλα τα σουτ κι η Ντουμπάι το εκμεταλλεύτηκε με το επιθετικό της ταλέντο. Κάναμε comeback, πιστέψαμε στη νίκη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά έπρεπε να είχαμε παίξει καλύτερη άμυνα».

Με πληροφορίες από filathlos.gr

