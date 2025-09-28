Quantcast
Καταπληκτικό γκολ από τον Νεκτάριο Τριάντη στο MLS: Σκόραρε από τα 30 μέτρα – BINTEO - Real.gr
real player

Καταπληκτικό γκολ από τον Νεκτάριο Τριάντη στο MLS: Σκόραρε από τα 30 μέτρα – BINTEO

17:45, 28/09/2025
Καταπληκτικό γκολ από τον Νεκτάριο Τριάντη στο MLS: Σκόραρε από τα 30 μέτρα – BINTEO

Ο Νεκτάριος Τριάντης προσαρμόσθηκε ιδανικά στις συνθήκες του MLS και αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή της Μινεσότα Γιουνάιτεντ.

Ο 22χρονος Ελληνας μέσος, χάρισε έναν πολύτιμο βαθμό στην ομάδα του, που απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τους Κολοράντο Ράπιντς, καθώς στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης έγινε αποδέκτης της μπάλας περίπου 30 μέτρα από την αντίπαλη εστία και με έναν «κεραυνό» δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Στέφεν.

Αυτό είναι το δεύτερο -επίσης εντυπωσιακό- γκολ του Τριάντη στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ, καθώς στις 14 Σεπτεμβρίου, ο νεαρός άσος μπήκε τον αγωνιστικό χώρο στο 63ο λεπτό και οδήγησε την Μινεσότα στην εκτός έδρας νίκη με 3-1 επί του Σαν Ντιέγκο, καθώς πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ από την… σέντρα και έδωσε μία ασίστ.

Ηταν το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων της αναμέτρησης, όταν ο Τριάντης διεκδίκησε και πήρε την μπάλα στον χώρο του κέντρου και αφού είδε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, Ντος Σάντος, εκτός θέσης, έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας από απόσταση σχεδόν 45 μέτρων, για να κάνει το 3-0!

Υπενθυμίζεται, ότι ο νεαρός άσος, ο οποίος γεννήθηκε στο Σίδνεϊ από Ελληνες γονείς, αποφάσισε να πάρει την ελληνική υπηκοότητα και να τεθεί στην διάθεση της εθνικής Ελλάδας, αρνούμενος να παίξει με τα «χρώματα» της Αυστραλίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τραγωδία στο Γαλαξίδι - Δύο νεκροί μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων

Τραγωδία στο Γαλαξίδι - Δύο νεκροί μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων

18:34 28/09
Ρωσία κατά Ζελένσκι μετά τον σφοδρό βομβαρδισμό του Κιέβου: Θέλει να δείξει στους Ευρωπαίους «κουβαλητές» ότι είναι γενναίος στρατιώτης

Ρωσία κατά Ζελένσκι μετά τον σφοδρό βομβαρδισμό του Κιέβου: Θέλει να δείξει στους Ευρωπαίους «κουβαλητές» ότι είναι γενναίος στρατιώτης

14:49 28/09
Ξάνθη: Συνελήφθη αστυνομικός - Πέρασε χειροπέδες σε 40χρονο, τον έβαλε στο πορτ μπαγκάζ, τον ξυλοκόπησε και τον εγκατέλειψε

Ξάνθη: Συνελήφθη αστυνομικός - Πέρασε χειροπέδες σε 40χρονο, τον έβαλε στο πορτ μπαγκάζ, τον ξυλοκόπησε και τον εγκατέλειψε

14:24 28/09
Τσατραφύλλιας: «Χωρίς προβλήματα η πρώτη διαταραχή του Φθινοπώρου - Έπεσαν σχεδόν 50 τόνοι νερού» - Πόσο θα διαρκέσουν τα φαινόμενα

Τσατραφύλλιας: «Χωρίς προβλήματα η πρώτη διαταραχή του Φθινοπώρου - Έπεσαν σχεδόν 50 τόνοι νερού» - Πόσο θα διαρκέσουν τα φαινόμενα

16:46 28/09
Τραμπ: «Υπάρχει πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή... Θα το καταφέρουμε»

Τραμπ: «Υπάρχει πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή... Θα το καταφέρουμε»

17:15 28/09
«Ξημέρωσε μία υπέροχη μέρα, είδαμε τον αγώνα με ταχυπαλμία»: Η μητέρα του Στέφανου Ντούσκου μετά το χρυσό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα

«Ξημέρωσε μία υπέροχη μέρα, είδαμε τον αγώνα με ταχυπαλμία»: Η μητέρα του Στέφανου Ντούσκου μετά το χρυσό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα

17:40 28/09
Προβλέψεις Οκτωβρίου 2025: Κεραυνοβόλοι έρωτες και ξαφνικά κέρδη

Προβλέψεις Οκτωβρίου 2025: Κεραυνοβόλοι έρωτες και ξαφνικά κέρδη

12:30 28/09
8 καθημερινές συνήθειες που βλάπτουν τα δόντια σας

8 καθημερινές συνήθειες που βλάπτουν τα δόντια σας

08:45 28/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved