Κατάρ: Θέλει τη Finalissima 2026, μεταξύ Ισπανίας-Αργεντινής - Real.gr

To Kατάρ εκδήλωσε την επιθυμία να φιλοξενεί τη Finalissima, την αναμέτρηση μεταξύ των Ισπανών πρωταθλητών Ευρώπης 2024 και της Αργεντινή, νικήτριας του Copa America 2024.

Η συνάντηση θα γίνει τον Μάρτιο του 2026, κατά τη διάρκεια του διεθνούς παραθύρου που οδηγεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά για να συμβεί αυτό, η Ισπανία πρέπει να εξασφαλίσει τη θέση της στο Μουντιάλ 2026, στους δύο εναπομείναντες προκριματικούς αγώνες.

«Θέλουμε τη Finalissima στο Κατάρ. Διαπραγματευόμαστε με την UEFA και την CONMEBOL. Είναι ένας αγώνας μεταξύ δύο σπουδαίων εθνικών ομάδων και η Ντόχα θέλει να φιλοξενήσει τους καλύτερους αγώνες. Υπάρχουν περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να γίνει εδώ», επιβεβαίωσε στην ισπανική εφημερίδα «AS» ο Τζασίμ Αλ Τζασίμ, διευθύνων σύμβουλος της τοπικής οργανωτικής επιτροπής αθλητικών εκδηλώσεων του Κατάρ.

Μιλώντας σε άλλα ΜΜΕ τόνισε:

«Έχουμε ήδη διοργανώσει το Γαλλικό και το Ιταλικό Σούπερ Καπ, καθώς και το Διηπειρωτικό Κύπελλο με τη Μαδρίτη ως συμμετέχουσα. Φέτος θα το φιλοξενήσουμε ξανά εδώ, καθώς και το Παγκόσμιο Κύπελλο U-17 και το Αραβικό Κύπελλο. Θα έχουμε ασταμάτητες εκδηλώσεις από τις 3 Νοεμβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου. Θα μελετήσουμε περισσότερους αγώνες για το μέλλον, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσελκύσουν περισσότερο τουρισμό, μεγαλύτερο ενδιαφέρον και θα είναι κερδοφόροι για τη χώρα».

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2029 είναι επίσης μια άλλη επιλογή που εξετάζει το Κατάρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ