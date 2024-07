Κατάταξη FIFA: Πρώτη η Αργεντινή, στο βάθρο η Ισπανία - Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Πίσω από την Αργεντινή βρίσκεται η Γαλλία (2η) που εξακολουθεί να είναι ο πιο κοντινός της αντίπαλος, έχοντας φτάσει στους ημιτελικούς του Euro 2024, ενώ η ηττημένη φιναλίστ Αγγλία (4η, άνοδος 1 θέση) βρίσκεται ακριβώς πίσω από την πρώτη τριάδα, έχοντας ξεπεράσει τη Βραζιλία (5η, πρώτη 1 θέση).

Το Βέλγιο (6ο,-3) βρίσκεται πλέον εκτός της πρώτης πεντάδας, με την Ολλανδία (7η) και την Πορτογαλία (8η,-2) ακριβώς πίσω του.

Η Κολομβία (9η, +3) μπορεί να βρει παρηγοριά στην αξιόλογη επιστροφή της στην πρώτη δεκάδα, παρά την ήττα της στον τελικό του Copa America, ενώ η Ιταλία (10η) παραμένει ως έχει.

Δύο ομάδες έχουν ανέβει θεαματικά στη βαθμολογία αφού κέρδισαν τους προημιτελικούς των αντίστοιχων ηπειρωτικών διοργανώσεων, η Τουρκία (26η,+16) και η Βενεζουέλα (37η,+17).

Άλλες αξιοσημείωτες αλλαγές σημειώθηκαν από τον Παναμά (35η,+8) και τον Καναδά (40η,+8), που τα πήγαν περίφημα στο Copa America.

H νικήτρια του Κυπέλλου Εθνών Ανδρών της OFC, Νέα Ζηλανδία (94η, +13) επιστρέφει μεταξύ των κορυφαίων 100 μετά από ένα «διάλειμμα» επτά ετών, ενώ άλλες χώρες του Ειρηνικού σημείωσαν επίσης αξιοσημείωτη πρόοδο, συμπεριλαμβανομένων των Νησιά Φίτζι (153α, +13) και Βανουάτου (162η, +8).

Η πρώτη 10άδα έχει ως εξής:

