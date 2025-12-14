Κατέκτησε το Clausura στα πέναλτι η Εστουδιάντες - Real.gr

Η Εστουδιάντες έγραψε ακόμη μία «χρυσή» σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας το Torneo Clausura με τρόπο αντάξιο της βαριάς φανέλας της.

Σε έναν δραματικό τελικό απέναντι στη Ράσινγκ, τα «λιοντάρια» ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις, άντεξαν στην παράταση και πανηγύρισαν τον τίτλο στη διαδικασία των πέναλτι.

Στο κατάμεστο «Madre de Ciudades», η Ράσινγκ έμοιαζε να «αγκαλιάζει» το τρόπαιο μετά το γκολ του Μαραβίγια, όμως η Εστουδιάντες δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Ο Γκουίντο Καρίγιο, στην επιστροφή του μετά από τιμωρία, εμφανίστηκε την κατάλληλη στιγμή και με κεφαλιά στις καθυστερήσεις έστειλε τον τελικό στην παράταση, κρατώντας ζωντανό το όνειρο.

Η ψυχολογική αντοχή της ομάδας του Εδουάρδο Ντομίνγκες επιβεβαιώθηκε και στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι. Παρότι η διαδικασία ξεκίνησε με χαμένο πέναλτι, η Εστουδιάντες ανέτρεψε την κατάσταση, με τον Μουσλέρα να βάζει τη «σφραγίδα» του και τον Πάρδο να βλέπει το δοκάρι να χαρίζει τον τίτλο στους «Πίντσα».

Η πορεία προς την κορυφή μόνο εύκολη δεν ήταν. Η Εστουδιάντες μπήκε στα playoffs από την… πίσω πόρτα, όμως απέκλεισε διαδοχικά δυνατούς αντιπάλους, πάντα μακριά από την έδρα της, δείχνοντας χαρακτήρα και αγωνιστική ωριμότητα. Στον τελικό επιβεβαίωσε τη φήμη της ως ομάδας που αντλεί δύναμη από τις δυσκολίες.

Με παίκτες-ηγέτες όπως οι Ασκάσιμπαρ, Καρίγιο, Αλάριο και Σόσα, αλλά και με τον Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν να ζει έντονα κάθε στιγμή από την εξέδρα, η Εστουδιάντες μετέτρεψε μια προβληματική σεζόν σε θρίαμβο. Πέρα από τον τίτλο του Κλαουσούρα, εξασφάλισε και την απευθείας συμμετοχή στη φάση των ομίλων του Copa Libertadores.



