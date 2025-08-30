«Καθαρή» νίκη η Τσέλσι, 2-0 την Φούλαμ - Real.gr

Δύο γκολ σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού έφεραν στην Τσέλσι την πρώτη εφετινή νίκη στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και δεύτερη στο πρωτάθλημα, στο εναρκτήριο ματς της 3ης αγωνιστικής της Premier League, με 2-0 επί της αξιόμαχης Φούλαμ.

Το γκολ του Ζοάο Πέδρο με κεφαλιά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και του Εντσο Φερνάντες με πέναλτι στο ξεκίνημα του δεύτερου έφεραν τους «μπλε» σε θέση οδηγού, με την ομάδα του Μάρκο Σίλβα να μην μπορεί να… επιστρέψει και να γνωρίζει έτσι την πρώτη εφετινή της ήττα (προερχόταν από ισάριθμες ισοπαλίες στις δύο πρώτες αγωνιστικές).