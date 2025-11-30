«Καθάρισε» ο Μαρτίνες και η Ίντερ επέστρεψε στις νίκες - Real.gr

Μετά από δύο απανωτές ήττες, σε πρωτάθλημα και Champions League από Μίλαν (1-0) και Ατλέτικο Μαδρίτης (2-1), η Ίντερ επέστρεψε στα «τρίποντα».

Με δύο γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες στο τελευταίο 20λεπτο της κανονικής διάρκειας της αναμέτρησης, οι «νερατζούρι» επικράτησαν 2-0 εκτός έδρας της Πίζα και πλησίασαν στο -1 από την πρωτοπόρο, Μίλαν. Μένει να ξεκαθαρίσει η βαθμολογική θέση των δύο ομάδων του Μιλάνου, μετά το αποψινό μεγάλο ντέρμπι, Ρόμα – Νάπολι στο «Ολίμπικο».

Τεράστια βαθμολογικής σημασίας νίκη πανηγύρισε η Λέτσε μετά από ένα μήνα και συγκεκριμένα από το εκτός έδρας 1-0 επί της Φιορεντίνα στις 2 Νοεμβρίου. Οι «τζαλορόσι» με το 2-1 επί της Τορίνο ανέβηκαν στους 13 βαθμούς και πήραν βαθιά βαθμολογική ανάσα στη μάχη που δίνουν για την αποφυγή του υποβιβασμού.