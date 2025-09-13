«Καθάρισε» στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου η Χετάφε - Real.gr

Το εξαιρετικό ξεκίνημα της Χετάφε στο πρωτάθλημα της La Liga συνεχίζεται, με την ομάδα της Μαδρίτης να επικρατεί με 2-0 της Οβιέδο, που πραγματοποιεί εντελώς αντίθετη πορεία από τη σημερινή της αντίπαλο.

Δύο γκολ στις καθυστερήσεις του πρωτου ημιχρόνου άλλαξαν εντελώς τα δεδομένα του ματς, με τους γηπεδούχους να διαχειρίζονται άψογα στο δεύτερο ημίχρονο το σημαντικό προβάδισμα και να φτάνουν στην 3η τους νίκη σε 4 παιχνίδια, τους δε φιλοξενούμενους να αιφνιδιάζονται από την εξέλιξη αυτή και να μην μπορούν ν’ αντιδράσουν. Μοιραία γνώρισαν την 3η τους ήττα στην πρώτη τετράδα αγώνων που έχουν δώσει